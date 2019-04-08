МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Хай мене пробачать українці..." Лукашенко висловився про Порошенка і Зеленського

4.2тЧитати матеріал російською

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що прогнозувати результат виборів президента України поки складно. Однак він схиляється до того, що перемогу все ж здобуде чинний глава держави Петро Порошенко.

Свою думку лідер Білорусі озвучив в інтерв'ю інформаційному агентству Туреччини "Анадолу", пише БЕЛТА.

"Ніхто там нічого не виграв. Після першого туру в лідерах — Зеленський, Порошенко від нього відстає. Як закінчиться другий тур, ніхто не наважиться передбачити. Я все-таки схильний думати, що ці президентські вибори виграє Порошенко", — сказав Лукашенко.

Він також зазначив, що не займатиметься аналітикою і не порівнюватиме двох кандидатів. "Одного я дуже добре знаю. Другого я бачив тільки в кіно, к політика його не знаю. Але я вам скажу з життя: у нас із Порошенком був колись спільний друг — це Михайло Саакашвілі. Коли Саакашвілі проводив вибори, будучи президентом (Грузії. — Ред.), конституцію поміняв, ще щось — почали з народом займатися жартами. Це призвело до того, що йому довелося покинути Грузію і ховатися в інших країнах", — згадав президент Білорусі.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

Новини
"Готові зробити більше!" Лукашенко зробив заяву про війну в Україні

"Щоб Порошенку не довелося залазити на дах і з даху закликати українців захистити його, він зробить все для того, щоб українці його підтримали. Він повинен зробити все для того, щоб народ підтримав його", — наголосив політик.

Крім того, він порадив українським виборцям взагалі не йти на вибори, якщо вони хочуть проголосувати за когось із кандидатів на знак протесту.

"Нехай мене пробачать українці, але хочу їм сказати: якщо немає за кого голосувати, то і голосувати не треба. Навіщо голосувати за людину, в якій ти не впевнений, адже українці такий важкий політичний шлях пройшли за останні роки. Вони вже наїлися незрозумілих обіцянок. Вони, вже багато разів ризикуючи, вірили політикам і їх підтримували. І весь час виходило навпаки", — сказав Лукашенко.

Новини
"Час закінчувати!" Лукашенко жорстко звернувся до Путіна через війну в Україні

"В останні роки досвід українського народу — свідчення того, що не можна ризикувати. Якщо вже не виходить, якщо немає за кого голосувати — значить, повторні вибори. Мені здається, це краще, ніж вкотре ризикнути, проголосувати, а потім гірко каятися десять або більше років", — підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особи
Олександр ЛукашенкоПетро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Білорусь
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
9
8
Смішно
7
Цікаво
3
Сумно
8
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Все верно! Только Порох продолжит путь на добивание Московии, так что Лукашенка можно понять, у нас одна цель!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки