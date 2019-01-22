Роман Насиров официально зарегистрирован кандидатом на пост президента Украины

Для запуска экономики государство должно создать конкурентные условия не только для иностранных инвесторов, но и для развития внутреннего инвестиционного ресурса. Об этом Глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров заявил после заседания Центральной Избирательной Комиссии 21 января, на котором он был официально зарегистрирован как кандидат на пост президента Украины.

Так, по его мнению, основные усилия власти в государстве должны быть сосредоточены на восстановлении территориальной целостности Украины, а также на создании достаточных конкурентных условий в экономике для прихода инвесторов.

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"Украина может быть успешной только тогда, когда будет сильной и независимой украинская экономика. Сегодня темпы экономического роста недостаточны. Мы можем и должны идти быстрее. Сейчас внутренних ресурсов для развития не хватает, нужны инвестиции. И это задача государства, власти, создать такие условия, чтобы иностранным инвесторам и гражданам Украины было интересно и выгодно вкладываться в украинскую экономику", — считает Роман Насиров.

По его словам, для развития экономики нужно искать и использовать не только внешний, но и внутренний инвестиционный ресурс в стране:

"Первым шагом нам нужно сделать "нулевое декларирование". Все знают и понимают, что люди зарабатывали деньги, как могли. Поэтому сегодня это вопрос государства - дать возможность гражданам легализовать свои средства, заплатить налоги и инвестировать дальше в развитие своих предприятий, а фактически — в собственное будущее и благосостояние своих семей".

"Я занимался инвестиционной деятельностью фактически всю свою жизнь. Поэтому знаю и буду делать так, чтобы в нашу страну приходили иностранные инвесторы, чтобы были условия для инвестирования гражданами Украины, чтобы через 3-5 лет каждая семья почувствовала реальные положительные изменения в экономике", — резюмировал он.

Как известно, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Романа Насирова кандидатом на пост президента Украины на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года. Соответствующее решение о регистрации принято на заседании 21 января. Насиров выступил как самовыдвиженец.

Напомним, согласно данным опроса Фонда демократических инициатив имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова за сентябрь, Роман Насиров вошел в рейтинг кандидатов в президенты Украины.

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