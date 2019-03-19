"Не варто витрачати голос": Казанський пройшовся по темній конячці Смешку

Український журналіст Денис Казанський висловив думку, що кандидат у президенти Ігор Смешко насправді є технічним кандидатом, обов'язком якого є відтягування голосів на користь влади.

Перш за все, його збентежив той факт, що Смешко очолював СБУ в 2003 році — в той час, коли тодішній президент України Леонід Кучма вже зайняв проросійську позицію і підбирав собі відповідну команду. Свої докази Казанський виклав у відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ігор Смешко LIGA.net

"У цей період жоден інший політик, крім проросійського, опинитися на чолі СБУ не міг. У цей час уже Янукович був прем'єр-міністром, адміністрацію президента очолював Віктор Медведчук — найбільш проросійський політик і навіть найбільш пропутінський. Зрозуміло, що Смешко, працюючи в такій компанії, бути ніким іншим не міг", — каже журналіст.

Крім того, нагадав він, Смешко був замішаний у дуже каламутній історії з отруєнням Віктора Ющенка.

Після відставки з посади глави СБУ він надовго зник і практично не брав участі в публічній політиці. Повернувся Смешко у 2014 році, коли був раптово призначений радником новообраного президента України Петра Порошенка. Цю посаду він обіймав до січня 2019 року — аж до свого висунення в президенти.

"Це говорить про те, що Смешко — провладний технічний кандидат, який відбирає голоси насамперед у Гриценка. Тому Гордон (Дмитро, журналіст. — Ред.) трохи лукавить, коли критикує владу, а потім закликає голосувати за Смешка. Він точно не той політик, на якого потрібно витрачати свій голос. Це недоцільно. Адже технічний кандидат — це різновид шахрайства. Тому цінуйте ваш голос і робіть ваш вибір відповідально", — підсумував Казанський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Ростислав Мазуренко висловив думку, що Смешко, який був радником Порошенка, зараз представляє інтереси лідера руху "Український вибір" Віктора Медведчука. Крім того, він стверджує, що екс-глава СБУ нібито причетний до "сумнівних операцій зі зброєю" і "обслуговував інтереси Януковича-Медведчука".

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