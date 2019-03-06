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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Кандидат у президенти України знявся з виборів на користь Порошенка

253.6тЧитати матеріал російською

Заступник командувача Сил Спеціальних Операцій Сергій Кривонос зняв свою кандидатуру на майбутніх виборах на користь діючого президента України Петра Порошенка.

Про своє рішення у середу, 6 березня, він повідомив на сторінці в Facebook. "Вважаю сьогодні в тих умовах, в яких перебуває держава, не доцільною зміну Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України", – написав Кривонос.

Причиною, за словами військового, стала війна і ймовірність відкритої агресії з боку Російської Федерації. Провокаторів Кривонос закликав не трактувати зняття його кандидатури як "проплачену маніпуляцію".

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Сергій Кривонос

Сергій Кривонос

"Головним мотивом мого походу на пост президента як діючого військового, заступника командувача ССО ЗС України було те, що я не згоден з тією системою і ситуацією, що утворилася в секторі безпеки й оборони України. Я вважав за необхідне говорити про те, що всілякими способами намагалися приховати "паркетні генерали", адже впевнений, що тільки правда і єдність дозволить нашій державі перемогти", – поділився він.

"Я не маю морального права дозволити собі бути дешевим популістом і забивати людям голову порожніми обіцянками, як це роблять деякі інші кандидати. Я виважено оцінюю кожен свій крок", – додав Кривонос.

Він також розповів про робочий візит у рамках президентської кампанії у США, де обговорювалися ключові питання щодо подальших кроків із розвитку сектора безпеки й оборони країни, і запевнив, що продовжить боротьбу за успішний розвиток України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 березня лідер політичного об'єднання "Самопоміч" Андрій Садовий зняв свою кандидатуру на пост президента на користь лідера "громадянської позиції" Анатолія Гриценка. З аналогічною заявою виступив і інший кандидат у президенти Дмитро Гнап.

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Особи
Сергій Кривонос Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Сили спеціальних операцій ЗС України
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Галенко Николай
Галенко Николай
Вообще первый раз слышу о таком человеке. С такой помпой передаёт своих симпатиков, в количестве "хрен знает сколько) человек.
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1
1
Гольдман Алексей
Гольдман Алексей
"Молодец" чувак! Этому дебилу никогда не стать старостой в деревне под названием кукарина! А так хоть придурком известным станет, как Собчак, Навальный, Явлинский!
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Lenina Elena
Lenina Elena
Технические кандидаты стали сливаться в пользу Потроха )?
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