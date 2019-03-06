Кандидат у президенти України знявся з виборів на користь Порошенка

Заступник командувача Сил Спеціальних Операцій Сергій Кривонос зняв свою кандидатуру на майбутніх виборах на користь діючого президента України Петра Порошенка.

Про своє рішення у середу, 6 березня, він повідомив на сторінці в Facebook. "Вважаю сьогодні в тих умовах, в яких перебуває держава, не доцільною зміну Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України", – написав Кривонос.

Причиною, за словами військового, стала війна і ймовірність відкритої агресії з боку Російської Федерації. Провокаторів Кривонос закликав не трактувати зняття його кандидатури як "проплачену маніпуляцію".

Сергій Кривонос

"Головним мотивом мого походу на пост президента як діючого військового, заступника командувача ССО ЗС України було те, що я не згоден з тією системою і ситуацією, що утворилася в секторі безпеки й оборони України. Я вважав за необхідне говорити про те, що всілякими способами намагалися приховати "паркетні генерали", адже впевнений, що тільки правда і єдність дозволить нашій державі перемогти", – поділився він.

"Я не маю морального права дозволити собі бути дешевим популістом і забивати людям голову порожніми обіцянками, як це роблять деякі інші кандидати. Я виважено оцінюю кожен свій крок", – додав Кривонос.

Він також розповів про робочий візит у рамках президентської кампанії у США, де обговорювалися ключові питання щодо подальших кроків із розвитку сектора безпеки й оборони країни, і запевнив, що продовжить боротьбу за успішний розвиток України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 березня лідер політичного об'єднання "Самопоміч" Андрій Садовий зняв свою кандидатуру на пост президента на користь лідера "громадянської позиції" Анатолія Гриценка. З аналогічною заявою виступив і інший кандидат у президенти Дмитро Гнап.

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