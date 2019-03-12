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"Зомбилэнд открыл могильник истории": в Украине высмеяли "восставшую" Витренко

1.9тЧитать материал на украинском

Лидер "Прогрессивной социалистической партии Украины" Наталия Витренко решила напомнить о себе и после длительного затишья засветилась на одном из украинских телеканалов.

Это событие не осталось незамеченным. Так, политтехнолог Алексей Голобуцкий назвал канал "Зомбилэндом".

"Смотрите, кого выкопал 112-й! Где-то выковыряли Витренко, чтобы она вещала о "наших атцах" и "день пабеды". А заодно о том, что "войну развязал Евромайдан". Наше телевидение реально превращается в некий Зомбилэнд: извлекает из могильников истории тушки различной степени пидгнилости..." - написал он в своей Телеграмм-канале.

Новости
"Такие помятые": Скабееву и Захарову высмеяли за весенние фото

Наталья Витренко

Наталья Витренко

112

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети высмеяли совместное фото Витренко и бывшего народного депутата от Партии регионов Елены Бондаренко.

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Персоны
Наталья ВитренкоАлексей Голобуцкий
Место
Украина
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Из серии "восставшие из ада"?
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