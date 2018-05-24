"Зло будет наказано": Порошенко напомнил России, что ей грозит за Boeing-777

Украина сделает все возможное, чтобы действия Российской Федерации как государства, поддерживающего терроризм, получили надлежащую оценку в Международном Суде ООН в рамках рассмотрения инициированного нами в начале прошлого года дела.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, комментируя обнародованное расследование по делу о крушении над Донбассом малайзийского Boeing-777.

"Сегодня Совместная группа по вопросам расследования сбивания самолета рейса Малазийских авиалиний МН17 представила дополнительные доказательства поставки из Российской Федерации противовоздушного комплекса, с помощью которого был сбит самолет. Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов Украины, Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов при содействии партнерских служб по ряду других стран удалось установить "прописку" "Бука"-убийцы: пятьдесят третья Курская зенитно-ракетная бригада Вооруженных сил РФ", - написал он.

По словам президента, есть все основания надеяться, что уже в ближайшее время прокуратура Нидерландов сможет представить в суд обвинения против причастных к уничтожению самолета личностей.

"Зло будет наказано, а справедливость восстановлена!" - резюмировал глава украинского государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, родственники жертв крушения малайзийского самолета Boeing-777, который был сбит в небе над Донбассом в июле 2014 года из российского оружия, написали открытое письмо, в котором виновниками трагедии назвали руководство России и призвали Кремль не уходить от ответственности, а признать результаты расследования.