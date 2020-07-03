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Жертвы от наездов пьяных за рулем теперь на совести Зеленского

Михаил Бродский
Михаил Бродский
Политика
3,6 т.
Жертвы от наездов пьяных за рулем теперь на совести Зеленского

В Украине отменили уголовную ответственность за нетрезвое вождение. columbauto.com.ua

Дешевые клоуны и популисты. Жертвы от наездов пьяных за рулём, теперь на совести Зеленского. И он должен молиться, чтобы с его близкими ничего не произошло, как было с женой. Грех взял на душу.

Как сообщал OBOZREVATEL,

  • Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает отмену уголовной и введение административной ответственности за вождение в нетрезвом виде

  • Теперь это будет наказываться штрафом в 17-34 тыс. грн и 51 тыс. грн в случае повторного нарушения

  • Также водителей будут лишать прав на несколько лет

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УкраинаВладимир Зеленский
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