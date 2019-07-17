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"Моя жена из Донецка!" Притула резко поставил на место Мураева

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Известный телеведущий, шоумен и кандидат в народные депутаты от партии "Голос" Сергей Притула остро ответил оппоблоковцу Евгению Мураеву на его упреки о том, что о жителях оккупированного Донбасса и переселенцах волнуются только члены "Оппозиционного блока".

Это случилось в понедельник, 15 июля, в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV. Притула сказал, что его жена родом с Донбасса, поэтому он прекрасно понимает выходцев с востока (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Если вы уже обращаетесь ко мне и говорите, что мне эта боль неизвестна. То я вам скажу, что у меня жена из Донецка. Не надо рассказывать о неизвестной мне боле", – подчеркнул кандидат в народные депутаты.

Сергей Притула и Евгений Мураев

Сергей Притула и Евгений Мураев

Притула также попросил Мураева не обращаться к нему как к клоуну или человеку из шоубиза, на что услышал: "Я читал вашу биографию. Вы работали грузчиком, официантом, помощником повара. Какое отношение это имеет к политике?"

Притула поставил на место Мураева

Притула поставил на место Мураева

Скриншот из эфира

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"Представьте себе, таких, как я, – 99% в этой стране, которые благодаря таким, как вы, работали на разных работах, чтобы иметь достойное существование", – резко ответил ему представитель "Голоса".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Притула смешно затролил представителя "Оппозиционного блока" Мураева, сделав ему подарок во время прямого эфира.

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Персоны
Сергей Притула Евгений Мураев
Место
Украина
Теги
Партия Вакарчука "Голос" Оппозиционный блок
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Сiрий Андрiй
Сiрий Андрiй
От і приплили, не думав що із шоу-бізнесу так багато людей перескочить в політику. Чув від знайомих пару місяців назад про "жіночу партію Полякової" надіюсь що це просто плітки.
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