"Президентом можно сделать любого": Зеркаль высказалась о политических амбициях

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что у нее нету президентских амбиций.

Об этом она рассказала в интервью телеканалу ATR (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

На вопрос ведущего о дальнейших политических планах и том, что некоторые эксперты называют чиновницу вероятным будущим кандидатом в президенты, она ответила, что даже видела в YouTube ролик о гадании об этом на картах таро. "Очень позабавило", – сказала Зеркаль.

Елена Зеркаль Слово и Дело

Интервьюер отметил, что у нее, по некоторым оценкам, есть необходимые для президентства качества.

"Я знаю очень много президентов и политиков, которые не обладают наборами качеств, но при этом хотят это делать. У меня нету такой амбиции", – сказала на это Зеркаль.

Она добавила, что для нее пятилетний президентский срок – это "пять лет на галерах".

"Я понимаю, какой это неимоверный труд. Я никогда не хотела стать министром иностранных дел. Я всегда с удивлением смотрела на то, как это выдерживает [Павел] Климкин, как он просто в месяц бывает дома не больше чем неделю, летает в эконом классах... и после перелета отрабатывает по 10 встреч", – призналась Зеркаль. "Для меня это человеческий подвиг", – добавила она.

"Мне, конечно, это очень льстит, я крайне благодарна за такое доверие. Но в нынешних условиях я себе это слабо представляю", – подчеркнула политик.

По ее словам, чтобы стать президентом, кроме набора качеств необходим "набор средств". "В эру цифровых технологий президентом можно сделать любого", – отметила она.

Как писал OBOZREVATEL, Елена Зеркаль также заявила, что о том, что Крым будет оккупирован Россией, президент страны-агрессора Владимир Путин предупреждал Украину еще в 2000 году.

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