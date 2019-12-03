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3 декабря • обновлено в 20:09
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"Президентом можно сделать любого": Зеркаль высказалась о политических амбициях

2.3т
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Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что у нее нету президентских амбиций.

Об этом она рассказала в интервью телеканалу ATR (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

На вопрос ведущего о дальнейших политических планах и том, что некоторые эксперты называют чиновницу вероятным будущим кандидатом в президенты, она ответила, что даже видела в YouTube ролик о гадании об этом на картах таро. "Очень позабавило", – сказала Зеркаль.

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Елена Зеркаль

Елена Зеркаль

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Интервьюер отметил, что у нее, по некоторым оценкам, есть необходимые для президентства качества.

"Я знаю очень много президентов и политиков, которые не обладают наборами качеств, но при этом хотят это делать. У меня нету такой амбиции", – сказала на это Зеркаль.

Она добавила, что для нее пятилетний президентский срок – это "пять лет на галерах".

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"Я понимаю, какой это неимоверный труд. Я никогда не хотела стать министром иностранных дел. Я всегда с удивлением смотрела на то, как это выдерживает [Павел] Климкин, как он просто в месяц бывает дома не больше чем неделю, летает в эконом классах... и после перелета отрабатывает по 10 встреч", – призналась Зеркаль. "Для меня это человеческий подвиг", – добавила она.

"Мне, конечно, это очень льстит, я крайне благодарна за такое доверие. Но в нынешних условиях я себе это слабо представляю", – подчеркнула политик.

По ее словам, чтобы стать президентом, кроме набора качеств необходим "набор средств". "В эру цифровых технологий президентом можно сделать любого", – отметила она.

Как писал OBOZREVATEL, Елена Зеркаль также заявила, что о том, что Крым будет оккупирован Россией, президент страны-агрессора Владимир Путин предупреждал Украину еще в 2000 году.

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Автор
Богдана Васильченко
Персона
Елена Зеркаль
Место
Украина
Теги
политика видео Министерство иностранных дел Украины
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васильевич василий
васильевич василий
Мужика ей надо и баба будет шелковой
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
васильевич василий, і тобі не завадить...мужика. Хоч рот займеш.
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Cachko Elena
Cachko Elena
То,что я и говорила теперь пиариться на всех каналах.ушла и забыли...так нет же она не хочет,что бы ее забыли, лезет во все затычки
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