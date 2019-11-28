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29 ноября • обновлено в 11:14
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Зеркаль ушла в отставку из-за Зеленского: опубликован документ

97.4т
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Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль попросила Кабмин уволить ее по собственному желанию.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. Также чиновница опубликовала фото своего заявления на имя премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

"Каждый из нас пишет "книгу своей жизни". Эти книги состоят из глав, разделов и подразделов. Сегодня в моей книге я ставлю многоточие в завершении главы, которую я писала последние пять с половиной лет", – призналась Зеркаль.

Владимир Зеленский и Елена Зеркаль

Владимир Зеленский и Елена Зеркаль

По ее словам, она решила уйти с должности заместителя министра МИД, но при этом остается дипломатом и неравнодушным человеком.

Также Зеркаль поблагодарила всех, с кем ей пришлось работать в течение этих незабываемых лет.

Заявление об увольнении

Заявление об увольнении

Facebook Елены Зеркаль

"Вы невероятные и каждый оставил свой уникальный след в моей жизни! Никто не давал нам поручения и не заставлял работать, мы просто делали то, что считали необходимым, нам было небезразлично и мы достигали результата. Уверена, что у нас будет еще много интересных проектов и побед!" – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Марта Рок
Персоны
Елена Зеркаль Владимир Зеленский Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
Министерство иностранных дел Украины Кабинет министров Украины
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Комментарии
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
У нинішньої влади лише менделі та богдани в пріоритеті (((((((((((((
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1
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Перов Василий
Перов Василий
На Ленинградке места ещё есть - пусть не плачет
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2
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Профессиональные дипломаты уходят из МИДа, возглавляемого тоже, якобы, профессиональным дипломатом Пристайко. Очевидно, Пристайко продал и совесть и профессионализм чтобы только побыть ширмой за которой сливают Украину профессиональные подлецы и изменники.
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