"Земля под вами будет гореть!" Парубий жестко ответил брату советника Зеленского

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что не позволит отменить закон о языке, в ответ на слова Бориса Шефира — брата первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.

"Мы вчера услышали, как снова представители президента, члены его команды говорят о том, что нужно отменить закон о языке, квоты, декоммунизацию и, к сожалению, это становится для них обычной политикой. Так я хочу сказать – от имени и Верховной Рады, и правительства: украинский народ этого вам не позволит. Земля под вами будет гореть", — сказал Парубий на заседании парламента в пятницу, 31 мая.

"Мы не позволим отменить ни закон о языке, ни квоты, ни декоммунизацию. Украинский народ десятилетиями шел к этому. Много сыновей и дочерей Украины положили за это свою жизнь. Поэтому нам нужно объединяться перед теми вызовами, которые стоят перед Украиной. Нужно стоять плечо к плечу. И я уверен: реванш не пройдет", — добавил он.

По словам Парубия, Украина сейчас переживает тяжелые времена, а также кризис, который связан "с действиями президента, и вчерашнее обнародование стенограммы это подтвердило".

Парубий жестко ответил брату советника Зеленского о языке Delo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Борис Шефир заявил, что Украина может договориться с президентом России о прекращении войны на Донбассе, отменив в первую очередь языковой закон.

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