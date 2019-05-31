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"Земля под вами будет гореть!" Парубий жестко ответил брату советника Зеленского

8.2тЧитать материал на украинском

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что не позволит отменить закон о языке, в ответ на слова Бориса Шефира — брата первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.

"Мы вчера услышали, как снова представители президента, члены его команды говорят о том, что нужно отменить закон о языке, квоты, декоммунизацию и, к сожалению, это становится для них обычной политикой. Так я хочу сказать – от имени и Верховной Рады, и правительства: украинский народ этого вам не позволит. Земля под вами будет гореть", — сказал Парубий на заседании парламента в пятницу, 31 мая.

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"Мы не позволим отменить ни закон о языке, ни квоты, ни декоммунизацию. Украинский народ десятилетиями шел к этому. Много сыновей и дочерей Украины положили за это свою жизнь. Поэтому нам нужно объединяться перед теми вызовами, которые стоят перед Украиной. Нужно стоять плечо к плечу. И я уверен: реванш не пройдет", — добавил он.

По словам Парубия, Украина сейчас переживает тяжелые времена, а также кризис, который связан "с действиями президента, и вчерашнее обнародование стенограммы это подтвердило".

Парубий жестко ответил брату советника Зеленского о языке

Парубий жестко ответил брату советника Зеленского о языке

Delo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Борис Шефир заявил, что Украина может договориться с президентом России о прекращении войны на Донбассе, отменив в первую очередь языковой закон.

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Персоны
Андрей ПарубийВладимир ЗеленскийБорис ШефирСергей Шефир
Место
Украина
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Эка...дурачок разошелся
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Ронович Рон
Ронович Рон
Парубий мразь, от всех украинцев свой картавый рот не открывай, ты грёбаный фашист это одно, а народ Украины это другое.
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irynina iryna
irynina iryna
Ронович Рон, такі як ти, це насєлєніє, а не народ
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Рейт Адам
Рейт Адам
Ронович Рон, совершенно с тобой согласен,мразота сраная,не тебе решать гнида казломордая,что нам делать)))
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Угроза убийством, если имелись реальные основания опасаться осуществления этой угрозы, -. Наказывается арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до двух лет. 2. То же деяние, совершенное членом организованной группы,-наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет. ***. ст129 УкУ
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Рейт Адам
Рейт Адам
Garmonov Aleksandr,когда Жирика арестуют?
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