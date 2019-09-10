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10 сентября • обновлено в 22:54
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"Зеленые человечки" захватили парламент!" В "ЕС" жестко выступили в Раде: "слуги народа" ответили

72.3т Читать материал на украинском

Народный депутат от партии пятого президента Украины "Европейская солидарность" Ирина Геращенко назвала представителей "Слуги народа" "зелеными человечками" и "югендом".

Скандал между политсилами разгорелся на заседании во вторник, 10 сентября.

"В 2014 году Крым захватили "зеленые человечки", а сейчас они пытаются забрать парламент!" – заявила она с трибуны.

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Геращенко назвала "слуг народа" "зелеными человечками"

Геращенко назвала "слуг народа" "зелеными человечками"

В ответ спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал, что подобные высказывания и сравнения в стенах законодательного органа недопустимы.

В знак протеста все нардепы от "Европейской солидарность поднялись со своих мест и подошли к трибуне, громко ссорясь со "Слугой народа" и крича "Ганьба!"

"ЕС" сцепилась со "слугами народа"

"ЕС" сцепилась со "слугами народа"

Скриншот из видео

"Не перебивайте!" – прозвучало в сессионном зале.

"Ми видим, как наш парламент превращается в парламент АРК Крым. Оппозицию отправили на галерку, теперь закрывают и перекрикивают. Вы уничтожаете не только оппозицию, но и парламентаризм в целом!" – резюмировала на фоне стычки Геращенко.

Геращенко назвала "слуг народа" "зелеными человечками"

Геращенко назвала "слуг народа" "зелеными человечками"

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Геращенко обвинила представителей партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины в плагиате.

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Персоны
Ирина Геращенко Дмитрий Разумков
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия "Европейская солидарность" Партия Слуга народа
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
У Пьяного президента Украины белочки, а у этой зелёные человечки - видать разную хрень пьют.
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Абсолютно правильно назвала! Вони й дісно є зеленими чоловічками.
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Кутюков Владимир
Кутюков Владимир
Дура
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Кутюков Владимир, буковку к забыл дописать в конце слова. А так - молодец! Самокритично!.
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