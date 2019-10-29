"Я не лох" и розовый гроб: Зеленскому в Мариуполе организовали "теплый" прием. Фото и видео

Во вторник, 29 октября, в Мариуполе, куда прибыл на инвестиционный форум президент Украины Владимир Зеленский, устроили массовые акции протеста.

Они посвящены отводу войск на Донбассе, а также проблемам бизнеса и экологии в металлургическом городе. Как сообщает местное издание 0629, к месту проведения форума (к драмтеатру) активисты принесли розовый гроб с надписью "Экология", а также выставили плакаты с надписью "Я ФОП, а не лох!" и баннеры "Мне 42-й год, я же не лох, я президент этой страны!", "После отвода "Грады" долетят сюда!" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, на проспекте Мира активисты включили песню с цитатами скандального разговора Зеленского с добровольцами в Золотом. Отмечается, что среди организаторов протестной акции замечен лидер мариупольской ячейки "Национального корпуса" Антон Требухов.

К приезду Зеленского в Мариуполе вынесли розовый гроб 0629

Баннеры с троллингом Зеленского 0629

Баннеры с троллингом Зеленского 0629

Акции протеста в Мариуполе 0629

Розовый гроб на митинге 0629

Активисты процитировали фразу Зеленского "Я не лох" на баннере 0629

Розовый гроб на митинге 0629

Активисты процитировали фразу Зеленского "Я не лох" на баннере 0629

Митинг экоактивистов в Мариуполе 0629

Баннеры с троллингом Зеленского 0629

Баннеры с троллингом Зеленского 0629

Как сообщал OBOZREVATEL:

26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал к добровольцам в Золотое на Донбассе перед разведением войск. Там он поскандалил с одним из ветеранов, который выступил против такого шага.

Позже в сети появилось полное видео нашумевшего разговора Зеленского с добровольцами. На кадрах видно, как глава государства требовал от них вывезти из Золотого оружие.

29 октября на Донбассе все же началось разведение войск у этого населенного пункта. Это подтвердили в штабе ООС и российские террористы "ЛНР".

Зеленский поприветствовал начало процесса разведения войск у Золотого Луганской области, заявив, что это прекрасно.

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