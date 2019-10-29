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29 октября • обновлено в 17:09
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"Я не лох" и розовый гроб: Зеленскому в Мариуполе организовали "теплый" прием. Фото и видео

4.5т Читать материал на украинском

Во вторник, 29 октября, в Мариуполе, куда прибыл на инвестиционный форум президент Украины Владимир Зеленский, устроили массовые акции протеста.

Они посвящены отводу войск на Донбассе, а также проблемам бизнеса и экологии в металлургическом городе. Как сообщает местное издание 0629, к месту проведения форума (к драмтеатру) активисты принесли розовый гроб с надписью "Экология", а также выставили плакаты с надписью "Я ФОП, а не лох!" и баннеры "Мне 42-й год, я же не лох, я президент этой страны!", "После отвода "Грады" долетят сюда!" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, на проспекте Мира активисты включили песню с цитатами скандального разговора Зеленского с добровольцами в Золотом. Отмечается, что среди организаторов протестной акции замечен лидер мариупольской ячейки "Национального корпуса" Антон Требухов.

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К приезду Зеленского в Мариуполе вынесли розовый гроб

К приезду Зеленского в Мариуполе вынесли розовый гроб

0629

Баннеры с троллингом Зеленского

Баннеры с троллингом Зеленского

0629

Баннеры с троллингом Зеленского

Баннеры с троллингом Зеленского

0629

Акции протеста в Мариуполе

Акции протеста в Мариуполе

0629

Розовый гроб на митинге

Розовый гроб на митинге

0629

Активисты процитировали фразу Зеленского "Я не лох" на баннере

Активисты процитировали фразу Зеленского "Я не лох" на баннере

0629

Розовый гроб на митинге

Розовый гроб на митинге

0629

Активисты процитировали фразу Зеленского "Я не лох" на баннере

Активисты процитировали фразу Зеленского "Я не лох" на баннере

0629

Митинг экоактивистов в Мариуполе

Митинг экоактивистов в Мариуполе

0629

Баннеры с троллингом Зеленского

Баннеры с троллингом Зеленского

0629

Баннеры с троллингом Зеленского

Баннеры с троллингом Зеленского

0629

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Тема
Отвод войск на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Мариуполь
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Коханов Юра
Коханов Юра
Нусс началось - Зё здал Золотое.
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Антошин Денис
Антошин Денис
Вот в Питере - это форум, в Ялте также. А здесь что такое?
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Mega Death
Mega Death
Антошин Денис, Здесь даже кворума нет)) Каждый сам за себя и кучка патриотов))
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Антошин Денис, А твое рыло здесь каким боком вылезло, сиди в своем чебурнете и не сунься,куда не приглашали. .
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