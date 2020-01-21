"Наш генералиссимус!" Зеленского затроллили за новое фото

Президент Украины Владимир Зеленский сменил фото обложки на своей официальной странице в соцсети, чем вызвал большой ажиотаж среди украинцев.

Под снимком в Facebook люди оставили сотни комментариев, в которых высказали свои претензии к главе государства и потроллили его.

Судя по фону на фото, оно было сделано на День Независимости Украины. На нем президент стоит в профиль перед военным оркестром ВСУ и людьми в белых одеждах.

Однако в комментариях подписчики раскритиковали президента за чрезмерный пафос и за то, что он выбрал для своей страницы фото, на котором стоит спиной к тем, кто на него будет смотреть. Кроме того, пользователи опубликовали подобное фото, сделанное с другого ракурса, и подметили, что Зеленский вышел к народу в бронежилете.

Новое фото обложки Зеленского Facebook Владимира Зеленского

"Настоящий полковник!", "Это из Омана или в ожидании чартера на Москву?", "Когда расскажешь об Омане?", "Показуха и пиар", "Володя, хватит превращать страну в шоу ради одного актера. Хватит ловить хайп на чужому горе и делать показуху", – возмущаются украинцы.

"Когда уже закроете комментарии в Facebook? Уже в Instagram и на YouTube закрыли", "Не поворачивайтесь ни к кому спиной, даже к друзьям!", "Вы наш генералиссимус. Гордимся вами! На лице груз ответственности и мысли о народе!" – не утихают дискуссии под новой обложкой на странице Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Зеленского жестко раскритиковали за жизнерадостное фото на его страницах в соцсетях. Пользователи упрекнули главу государства в том, что его скорбь в постах с соболезнованиями в связи с катастрофой самолета МАУ выглядит неискренней.

Так, на обложке страницы президента была траурная свеча, а на аватарке – фото, где он улыбается. Кроме того, на его странице в Twitter над сообщениями о гибели людей в самолете МАУ была обложка "Веселого Рождества".

После скандала пресс-служба президента все же поменяла основное "веселое" фото на более сдержанное.

Напомним, на официальной странице Офиса президента в соцсети Instagram закрыли возможность обсуждать посты. В то же время исчезли с нее и комментарии к предыдущим новостям.

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