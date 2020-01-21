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21 января • обновлено в 10:23
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"Наш генералиссимус!" Зеленского затроллили за новое фото

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Президент Украины Владимир Зеленский сменил фото обложки на своей официальной странице в соцсети, чем вызвал большой ажиотаж среди украинцев.

Под снимком в Facebook люди оставили сотни комментариев, в которых высказали свои претензии к главе государства и потроллили его.

Судя по фону на фото, оно было сделано на День Независимости Украины. На нем президент стоит в профиль перед военным оркестром ВСУ и людьми в белых одеждах.

Однако в комментариях подписчики раскритиковали президента за чрезмерный пафос и за то, что он выбрал для своей страницы фото, на котором стоит спиной к тем, кто на него будет смотреть. Кроме того, пользователи опубликовали подобное фото, сделанное с другого ракурса, и подметили, что Зеленский вышел к народу в бронежилете.

Новое фото обложки Зеленского

Новое фото обложки Зеленского

Facebook Владимира Зеленского

Новости
"Вот как выглядит настоящий визит в Оман": Зеленского подкололи показательным фото

"Настоящий полковник!", "Это из Омана или в ожидании чартера на Москву?", "Когда расскажешь об Омане?", "Показуха и пиар", "Володя, хватит превращать страну в шоу ради одного актера. Хватит ловить хайп на чужому горе и делать показуху", – возмущаются украинцы.

"Наш генералиссимус!" Зеленского затроллили за новое фото

"Наш генералиссимус!" Зеленского затроллили за новое фото

"Наш генералиссимус!" Зеленского затроллили за новое фото

"Наш генералиссимус!" Зеленского затроллили за новое фото

"Наш генералиссимус!" Зеленского затроллили за новое фото

"Когда уже закроете комментарии в Facebook? Уже в Instagram и на YouTube закрыли", "Не поворачивайтесь ни к кому спиной, даже к друзьям!", "Вы наш генералиссимус. Гордимся вами! На лице груз ответственности и мысли о народе!" – не утихают дискуссии под новой обложкой на странице Зеленского.

"Наш генералиссимус!" Зеленского затроллили за новое фото

"Наш генералиссимус!" Зеленского затроллили за новое фото

"Наш генералиссимус!" Зеленского затроллили за новое фото

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее Зеленского жестко раскритиковали за жизнерадостное фото на его страницах в соцсетях. Пользователи упрекнули главу государства в том, что его скорбь в постах с соболезнованиями в связи с катастрофой самолета МАУ выглядит неискренней.

  • Так, на обложке страницы президента была траурная свеча, а на аватарке – фото, где он улыбается. Кроме того, на его странице в Twitter над сообщениями о гибели людей в самолете МАУ была обложка "Веселого Рождества".

  • После скандала пресс-служба президента все же поменяла основное "веселое" фото на более сдержанное.

  • Напомним, на официальной странице Офиса президента в соцсети Instagram закрыли возможность обсуждать посты. В то же время исчезли с нее и комментарии к предыдущим новостям.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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