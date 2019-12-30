Обмен закончен. И некоторое количество украинцев смогли вырваться из застенков тюрем ФСБ, которые находятся в ОРДЛО. Украина забрала своих. Забрала тех, кого отдал Кремль, а не всех украинцев томящихся в неволе, как обещал после Парижа Зеленский. Забрали тех, кого милостиво согласился отдать Кремль. Без крымских татар. Среди возвращенных 12 военных, несколько агентов наших спецслужб и... те, кого хватали сепары под руководством ФСБ, чтобы пополнить свой "обменный фонд".

Среди них перевозчики и просто огульно обвиненные люди, которых в Донецке и Луганске назначили "шпионами Украины". К сожалению это стабильная практика ФСБ и это значит, что в ближайшее время этот "обменный фонд" вновь пополнят.

Среди тех, кто попал в список на обмен и был утвержден Офисом президента Украины, в лице его помощника Андрея Ермака, были и две женщины, которые отказались ехать в Украину. Они дали интервью и по их риторике стало понятно, что это подстава, а в список их вставил Кремль для очередной информационной диверсии. Эта диверсия удалась. Но возникло несколько вопросов, на которые в ОП не отвечают. Как они попали в этот список? Почему вместо них не внесли других военнослужащих, которые в плену? Кто проверял их? Как Ермак составлял списки? Сколько еще таких нам всунут в следующий обмен и кого в следующий раз придется отдать? Потому что больше беркутов и харьковских террористов у нас нет. Офис президента отдал всех, кого хотел Кремль.

Кстати, тезис ОП о том, что этот обмен можно сравнить с обменом, который Израиль провел возвращая из хамасовского плена Гилада Шалита, абсолютно глуп и не корректен. Начнем с того, что Израиль обменял своего гражданина на чужих граждан, а мы своих на своих и заканчивая тем, что обмен готовился очень долго, а не под дату нового года и Израиль отдал тех, кого посчитал возможным в количестве 1027 палестинцев, а не более 3000, как хотел ХАМАС. Кроме того, надо озвучить и то, что все освобожденные, в рамках той сделки, были под постоянным мониторингом и часть из них была вновь арестована или уничтожена по малейшему подозрению в возобновлении террористической деятельности. Украина сможет обеспечить подобное? Кто будет звонить Баканову по поводу этих чертей?

Отдельным пунктом в этом обмене стоит то, что Зеленский, который на стадионе спрашивал у Порошенко почему не наказаны убийцы "Небесной сотни", теперь сам похоронил расследование убийств на Майдане. И теперь к нему всегда будут обоснованные претензии у всех, кто надеялся, что именно при нем расследование ускорится, а виновные будут наказаны. Уже не будут. А после разгрома Генпрокурором департамента, который расследовал массовые убийства на Майдане, все это выглядит так, как последовательные похороны всего следствия по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 гг на Майдане. И если в ВР 8-ого созыва мы с Игорем Луценко, Леной Сотник и еще несколькими нардепами регулярно поднимали тему расследований на Майдане, то в этом созыва я не вижу тех, кто бы этим занимался. А уж среди "Слуг народа" такие вряд ли найдутся. Майдан для многих из них чужой и чуждый.

Кроме того, мы увидели, что суды у нас абсолютно ручные и принимают решения по звонку из ОП. Но и тут возникает вопрос. Если надо было изнасиловать судебную систему настолько, чтоб отпустить под личное поручительство признанных виновными и осужденных на пожизненное заключение харьковских террористов, а затем отпустить беркутов, то на что еще пойдет Офис президента для достижения своих интересов, кого назначат виновными и за что? В общем вера в справедливость и остатки доверия к судебной системе вчера похоронили. Окончательно. А произвол в судах - это теперь норма, которую на будущее благословили в Офисе президента.

И на фоне всего этого особенно цинично выглядят слова Рябошапки о том, что следствие по Майдану будет продолжено. Да, оно теперь будет безрезультативным. А последней пикантной нотой, после всего озвученного выше, звучат слова председателя Высшего совета партии "Единая Россия" и представителя Путина в контактной группе по Донбассу Грызлова: "Киев гарантировал "процессуальную очистку" для тех из них, кому еще не вынесен приговор суда". Это значит, что Ермак пообещал, что беркутовцев оправдают. И это очередной раз показывает, что есть тихие и не публичные договорняки, о которых я писал ранее, а нам по-прежнему врут. Кощунственно и цинично.

Кстати, есть вопрос и о самом проведении обмена. Вернее о его освещении в СМИ. Со стороны сепаратистов был полный пул журналистов и пропагандистов, а с украинской стороны только фотограф и стример Офиса президента. Сделано это было по решению все того же помощника президента, Андрея Ермака. Официальная версия - чтоб не произошло чего-то. Но уже смешно то, что сепары и российские технологи этого не испугались. Значит им нечего было прятать. А Ермаку было что? Теперь понятно почему мы и дальше проигрываем информационную войну Кремлю?

Все это оставляет неприятное послевкусие, которое ничем не перебить. Мы все хорошо понимаем, что не бывает простых решений при подобных обменах. Но если поменять свой подход, иметь общую стратегию, а не краткосрочную, и отойти от популизма, то можно минимизировать все негативные моменты. К сожалению мы видим, что некомпетентность, жажда оваций, желание получить результат любой ценой и под определённую дату, подталкивают Зеленского и его окружение к огромной череде непоправимых ошибок. Через некоторое время последствия догонят эту компанию.

Мне искренне хочется пожелать всем освобожденным вчера из российского плена скорейшего восстановления и реабилитации, как физической, так и психологической. А ОП я желаю все же думать на перспективу и не совершать ошибок, которые разрушают устои государства. Хотя и понимаю, что они по-другому не могут и не умеют. А учиться не хотят. К сожалению. Но жизнь продолжается, а значит будут еще причины принимать непростые решения. Так что думай...те!

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