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29 ноября • обновлено в 12:12
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"Будут продолжаться!" Зеленский сделал жесткое предупреждение России

25.4т
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции против России должны сохраняться до освобождения всех оккупированных территорий, а также украинских политзаключенных.

Об этом он сказал во время официального визита в Литву 27 ноября. Кроме того, глава украинского государства подчеркнул, что такую же позицию имеет и президент Литвы Гитанас Науседа (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Президент Литвы показал понимание, что санкции должны продолжаться до полной деоккупации и освобождения всех наших политзаключенных. Я проинформировал его о ситуации на оккупированных территориях и подготовке к 9 декабря ("нормандскому саммиту". – Ред.). Наши взгляды по завершению войны полностью совпадают", – заверил Зеленский.

Зеленский и Науседа

Зеленский и Науседа

Telegram Zelenskiy/Official

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Он также поблагодарил литовского коллегу за сотрудничество и помощь Украине и выразил надежду на то, что Вильнюс окажет нашей стране поддержку в присоединении к программе расширения возможностей НАТО.

"Спасибо за практическую помощь, которую оказывает нам Литва. Речь идет и о медицинской реабилитации раненых украинских военных, и о социальном восстановлении Донбасса, в частности – проекте обустройства школы в Авдеевке стоимостью 1 млн евро", – сказал украинский президент.

Подытоживая свое выступление, Зеленский отметил, что подписал с Науседой Совместную декларацию стратегического развития Украины и Литвы на 2020-2024 годы. Президент уверен, что партнерство между странами будет только крепнуть.

В свою очередь президент Литвы предостерег Зеленского от уступок Путину и призвал отстаивать территориальные права Украины.

"Желаем, чтобы вы не шли на уступки, которые могут принести вам вред. Надеемся, что эти переговоры будут настоящими и помогут сделать шаги, уменьшат напряжение в регионе и позволят Украине говорить на равных с оппонентами", – обратился он к украинскому коллеге, говоря об ожиданиях от "нормандского саммита".

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Санкции против России Война на Донбассе
Персоны
Владимир Зеленский Гитанас Науседа
Место
Украина
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Ронович Рон
Ронович Рон
"Будут продолжаться!"- продолжаться что, одни будут жрать своё сало, другие шпроты )))
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
ой блеать.заипали вы уже со своими предупреждениям.иидите нах.й.ушлёпки мазепинские.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Говорящий шпрот - это круто! Шпроты слов на воду не бросают! :-)))
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