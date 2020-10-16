Зеленский заговорил о следующих опросах украинцев и предложил темы
Зеленский предложил украинцам писать, о чем еще они хотели бы высказаться
Как пример он озвучил темы легализации оружия, двойного гражданства, продолжительности обучения в школе, еврономеров и парламентской республики
Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что всенародные опросы общественного мнения станут регулярными.
Как сказал он в видео, опубликованном на официальном YouTube-канале, 25 октября украинцы могут показать, что механизм опросов имеет право на существование (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"И ничто не мешает нам ежемесячно или даже еженедельно говорить о важном и узнавать твое мнение", – заявил Зеленский.
Он предложил украинцам находить это видео на официальных страницах в соцсетях и писать в комментариях, о чем еще они хотели бы высказаться как граждане.
"Легализация оружия, двойное гражданство, продолжительность обучения в школе, еврономера, парламентская республика и многое-многое другое", – перечислил президент.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Зеленский озвучил пять вопросов всенародного опроса на местных выборах 25 октября.
В Офисе президента заявили, что опрос не будет иметь юридических последствий, а таким образом власть хочет позволить украинцам самостоятельно определить свои базовые ожидания относительно курса развития страны.
Позже в "Слуге народа" признались, кто заплатит за опрос от Зеленского.