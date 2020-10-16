Зеленский заговорил о следующих опросах украинцев и предложил темы

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что всенародные опросы общественного мнения станут регулярными.

Как сказал он в видео, опубликованном на официальном YouTube-канале, 25 октября украинцы могут показать, что механизм опросов имеет право на существование (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"И ничто не мешает нам ежемесячно или даже еженедельно говорить о важном и узнавать твое мнение", – заявил Зеленский.

Он предложил украинцам находить это видео на официальных страницах в соцсетях и писать в комментариях, о чем еще они хотели бы высказаться как граждане.

"Легализация оружия, двойное гражданство, продолжительность обучения в школе, еврономера, парламентская республика и многое-многое другое", – перечислил президент.

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