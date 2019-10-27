'Беру Юзика!' В сети всплыло видео, как Зеленский со смехом читает повестку в армию

В сети появилось видео, на котором будущий президент Украины Владимир Зеленский в компании коллег из студии "Квартал 95" и военных зачитывает свою повестку в армию.

Ролик появился 27 октября на YouTube-канале TheTerminatorT-800-101- и позже был удален. Однако, пользователи сети успели его перезалить (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

На видеозаписи, скорее всего, сделанной во время одной из поездок "Квартала" в зону АТО в 2014 году, Зеленский зачитал вслух текст из листа А4.

Владимир Зеленский Скрин видео

"Читаю: повестка... Нормально! Гражданин Владимир Зеленский, вы подлежите призыву на военную службу по мобилизации немедленно. В связи с призывом вы имеете право выбрать для прохождения службы любое подразделение", – процитировал актер.

"23-й батальон!" – выкрикнул кто-то из военных.

"Я с удовольствием... Я беру в подразделение Юзика", – ответил он под смех присутствующих.

Отметим, в комментариях к видео многие пользователи сети высказали возмущение шуткой нынешнего президента. Впрочем, комментаторы также подчеркнули, что повестка, очевидно, не была настоящей.

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, в апреле текущего года Министерство обороны Украины получило запрос на проверку информации о возможном уклонении Владимира Зеленского от воинской службы в 2014 году.

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