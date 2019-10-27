Главная Новости
27 октября • обновлено в 19:35
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Беру Юзика!" В сети всплыло видео, как Зеленский со смехом читает повестку в армию

4.4т Читать материал на украинском

В сети появилось видео, на котором будущий президент Украины Владимир Зеленский в компании коллег из студии "Квартал 95" и военных зачитывает свою повестку в армию.

Ролик появился 27 октября на YouTube-канале TheTerminatorT-800-101- и позже был удален. Однако, пользователи сети успели его перезалить (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

На видеозаписи, скорее всего, сделанной во время одной из поездок "Квартала" в зону АТО в 2014 году, Зеленский зачитал вслух текст из листа А4.

Новости
В поездке Зеленского на Донбасс всплыл скандальный нюанс из-за России: в чем суть

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скрин видео

"Читаю: повестка... Нормально! Гражданин Владимир Зеленский, вы подлежите призыву на военную службу по мобилизации немедленно. В связи с призывом вы имеете право выбрать для прохождения службы любое подразделение", – процитировал актер.

"23-й батальон!" – выкрикнул кто-то из военных.

"Я с удовольствием... Я беру в подразделение Юзика", – ответил он под смех присутствующих.

Отметим, в комментариях к видео многие пользователи сети высказали возмущение шуткой нынешнего президента. Впрочем, комментаторы также подчеркнули, что повестка, очевидно, не была настоящей.

'Беру Юзика!' В сети всплыло видео, как Зеленский со смехом читает повестку в армию

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, в апреле текущего года Министерство обороны Украины получило запрос на проверку информации о возможном уклонении Владимира Зеленского от воинской службы в 2014 году.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
видео призыв
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
83
4
Смешно
1
Интересно
33
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel