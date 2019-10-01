"Капитуляции не будет!" Зеленский выступил с экстренным заявлением о Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 1 октября, выступил с экстренным заявлением о ситуации на Донбассе и нашумевшей "формуле Штайнмайера".

Брифинг главы государства в Киеве начался в 19:00 (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Президент рассказал о главных договоренностях, достигнутых на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске и ответил на несколько вопросов. Всего пресс-конференция заняла не более 15 минут.

Главные тезисы выступления Зеленского:

"Формула Штайнмайера" согласована, но не подписана.

"Красные линии" касательно Донбасса Украина не перейдет.

Капитуляции ВСУ не будет.

На президента никто не может повлиять.

При наличии любых вооружённых формирований на территории "Л/ДНР" местных выборов не будет.

Выборы возможны, когда граница между "Л/ДНР" и РФ перейдёт под контроль Украины.

В ближайшее время будет согласована дата встречи в "нормандском формате".

Зеленский выступил с экстренным заявлением РБК-Украина

О разведении войск

"В первую очередь, была достигнута договоренность о начале разведения войск – я всех поздравляю с началом, очень верим в это – разведении войск в Петровском и Золотом. Хочу успокоить, кстати, местное население. Я лично гарантирую, что вы будете защищены, и отвод военных никак не повлияет на вашу безопасность. Примером этому является – вы знаете прекрасно ситуацию в Станице Луганской, где произошло успешное разведение войск", – сказал президент.

О выборах на Донбассе

"При условии, что там состоятся выборы в соответствии с КУ и после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по международным стандартам. Никаких выборов под дулом автоматов не будет!" - подчеркнул Зеленский.

Президент заверил, что прежде чем провести выборы, он встретится с лидерами "нормандского формата".

"Мы подготовим все предохранители. Мы с вами никогда не пойдем на то, чтобы проводить выборы, если там есть военные", – пообещал он.

О "формуле Штайнмайера"

Зеленский заявил, что Украина будет обсуждать нашумевший план по Донбассу.

"Мы ответили на письмо господина Сайдика (представитель ОБСЕ – Ред.), что согласовываем текст формулы. Будет новый закон, который разработает парламент, советуясь с обществом. Не будет никакой капитуляции! "Формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе, которого еще нет", – продолжил он.

Скриншот из видео

При этом, на вопрос журналистов, была ли подписана 1 октября в Минске "формула Штайнмайера", Зеленский ответил, что это нужно обсуждать в "нормандском формате". "Вас только это интересует? А как же наши ребята в плену?" – возмутился он.

О саммите в "нормандском формате"

Президент Украины рассказал о заметном прогрессе в вопросе согласования встречи "нормандской четверки".

"Сегодня были устранены последние препятствия на пути проведения саммита "нормандской четверки". Думаю, в ближайшее время мы будем знать эту дату", – заявил он.

О влиянии Трампа

Зеленский сказал журналистам, что никто не может влиять на него, как президента независимой страны. Также глава Украины открестился от обвинений в связях с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани. "Я никогда с ним не встречался. Никогда. И не говорил", – заверил он.

Также президент пошутил об агрессивном поведении своего пресс-секретаря Юлии Мендель, которая в США набросилась на журналиста, пытавшегося поговорить с Зеленским. "Вы никого не толкали, Юля?" – сыронизировал он.

Скриншот из видео

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее росСМИ распространили информацию о том, что украинская делегация, как и другие участники переговоров в Минске, подписала нашумевший план по Донбассу – "формулу Штайнмайера".

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