"Я не согласен": Зеленский выступил против главного требования Путина по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский выразил несогласие с тем, что вопрос возврата контроля над границей с Россией должен обсуждаться после проведения выборов на Донбассе, как того требует Кремль.

Свою позицию он озвучил в интервью французскому Le Monde, подчеркнув, что последовательность этих шагов должна быть обратной.

"Это самый деликатный вопрос, без сомнения. Согласно тому, что было написано в Минских соглашениях в 2015 году, пограничный контроль должен быть восстановлен после выборов. Я не согласен с такой последовательностью событий", – отметил глава украинского государства.

Комментируя ожидания от будущей встречи в "нормандском формате", Зеленский сказал, что само ее проведение уже воспринимает как победу, однако о настоящем успехе будет говорить, когда дипломатия будет иметь приоритет над оружием.

"Нашим приоритетом является спасение жизней. Мы надеемся, что мы сможем достичь нового обмена пленными, но на этот раз гораздо более массового, с Россией. Календарь, детали мы можем обсудить. Но цель состоит в том, чтобы добиться глобального обмена для освобождения всех украинских заключенных", – поделился планами президент Украины.

Вторым ключевым вопросом, который будет обсуждаться 9 декабря в Париже, он назвал прекращение огня на Донбассе.

Владимир Зеленский

"Эта тема была приоритетной в предыдущих Минских соглашениях. И это правда, что интенсивность стрельбы снизилась с 2015 года, как и количество пострадавших, но это еще не конец. Мы хотим реального прекращения огня. Если мы сможем договориться по первым двум пунктам, о которых я упомянул, мы поговорим о выборах. Но для этого необходимо добиться полного разоружения с разъединением всех вооруженных групп и исчезновением всего оружия", – акцентировал внимание Зеленский.

Также президент напомнил, что из-за российской агрессии Донбасс покинули 1 млн человек. Эти люди, по его словам, обязательно должны вернуться в свои дома и также принять участие в выборах на Донбассе.

"Это то, что мы, украинцы, хотим. Если мы подойдем к этому вопросу, у нас будет ощущение, что Россия тоже хочет мира", – подчеркнул Зеленский.

Также президент Украины допустил, что в рамках встречи в "нормандском формате" будет обсуждаться и вопрос о новом контракте на транзит российского газа в Европу.

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