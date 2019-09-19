Зеленский впервые встретится с Трампом: названы время и место

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа состоится в конце сентября в Нью-Йорке.

Анонс переговоров глав государств появился на официальном сайте Белого дома. Отмечается, что соглашение о встрече было достигнуто в результате телефонного разговора Зеленского и вице-президента США Майка Пенса.

"Вице-президент обсудил предстоящую встречу президента Трампа с президентом Зеленским на следующей неделе (с 23 сентября. – Ред.) на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Вице-президент подтвердил неизменную приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины", – говорится в заявлении.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский

В Белом доме также поблагодарили Офис президента за "смелые действия по борьбе с коррупцией посредством законодательных реформ".

74-я сессия Генассамблеи ООН стартовала 17 сентября и продлится до 18 октября. В ее рамках, среди прочего, будут обсуждать поддержание международного мира.

Как писал OBOZREVATEL, встреча Трампа и Зеленского была запланирована на 1 сентября, однако американский лидер отменил поездку в Варшаву из-за урагана, который надвигался на Флориду.

Планировалось, что Трамп и Зеленский во время встречи затронут вопросы противодействия агрессии РФ в Украине и предстоящий визит главы украинского государства в США.

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