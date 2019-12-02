Главная Новости
2 декабря • обновлено в 16:44
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Зеленский внезапно обратился к украинцам из спортзала: видео

2.5т
Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам, которое ранее пообещал сделать еженедельным. На этот раз он снял его во время тренировки в спортзале.

Глава государства подвел итоги прошедшей недели и поделился планами на следующую. А также сделал важное обращение накануне встречи в "нормандском формате". Ролик из цикла интервью "Откровенно с президентом" он опубликовал в понедельник, 2 декабря, в своем Telegram-канале (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Новость дополняется...

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Дина Баронова
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
58
53
Смешно
1
Интересно
9
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Великий Кормчий
Великий Кормчий
Красава! Надо побольше пиара для себя и побольше компромата на Петю и Ко
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
васильевич василий
васильевич василий
9 декабря будет решение Лондонского суда по долгу Украины 3 млрд с %. СУХС
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
ttt ta
ttt ta
Косплей Путина выходит на новый уровень
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги