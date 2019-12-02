Зеленский внезапно обратился к украинцам из спортзала: видео

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам, которое ранее пообещал сделать еженедельным. На этот раз он снял его во время тренировки в спортзале.

Глава государства подвел итоги прошедшей недели и поделился планами на следующую. А также сделал важное обращение накануне встречи в "нормандском формате". Ролик из цикла интервью "Откровенно с президентом" он опубликовал в понедельник, 2 декабря, в своем Telegram-канале (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

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