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Зеленский внезапно анонсировал встречу с Порошенко: что произошло

202.5тЧитать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен провести встречу со своим предшественником – пятым президентом Петром Порошенко.

На ней глава государства планирует обсудить с представителями команды Порошенко вопрос освобождения украинцев из российского плена. О намерении Зеленского стало известно во время его встречи с лидерами парламентских фракций 21 мая, сообщается на сайте президента Украины.

"На встрече поднимали вопрос освобождения украинцев из российского плена. Владимир Зеленский предложил провести отдельный разговор с представителями команды предыдущего главы государства по этому вопросу", – говорится в сообщении.

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Порошенко и Зеленский

Порошенко и Зеленский

Скриншот видео

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Персоны
Владимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
Украина
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Луговской Николай
Луговской Николай
"Дресс-код" врагов выдержан. Готовы убить друг-друга,но культура не позволяет. "Щыро" улыбаются...
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Nosenko Vasiliy
Nosenko Vasiliy
А прикиньте, если бы всего год назад ЗЕ вызвал бы Потрошенко?
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Томов Сёма
Томов Сёма
Вы фото видели ??? И кого он посадит ???
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