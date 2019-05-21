Зеленский внезапно анонсировал встречу с Порошенко: что произошло

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен провести встречу со своим предшественником – пятым президентом Петром Порошенко.
На ней глава государства планирует обсудить с представителями команды Порошенко вопрос освобождения украинцев из российского плена. О намерении Зеленского стало известно во время его встречи с лидерами парламентских фракций 21 мая, сообщается на сайте президента Украины.
"На встрече поднимали вопрос освобождения украинцев из российского плена. Владимир Зеленский предложил провести отдельный разговор с представителями команды предыдущего главы государства по этому вопросу", – говорится в сообщении.
Порошенко и Зеленский
Скриншот видео
Как сообщал OBOZREVATEL:
Накануне инаугурации Зеленского Порошенко записал обращение к украинцам, в котором пожелал своему преемнику успешного президентства и Божьей помощи.
Также он призвал Зеленского создать к 2023 году все условия для подачи заявки на вступление в ЕС.
Ранее Порошенко пообещал, что готов подставить плечо и передать Зеленскому "всю сеть международной помощи Украине".
В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Зеленского вести переговоры "по-христиански" и обменять "всех на всех" на Донбассе.
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