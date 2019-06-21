Зеленский внес в Раду законопроект о штрафах за "кнопкодавство": что известно

Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона об обеспечении личного голосования народными депутатами.

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины" №10394 президент внес 21 июня.

На сайте парламента документ обозначен как неотложный. Также известно, что руководство уже получило законопроект для ознакомления. Самого текста на сайте ВР пока нет.

Добавим, что представитель президента в ВР Руслан Стефанчук в эфире "Радио НВ" отметил, что ответственность за неперсональное голосование будет предусматривать штрафы от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 85 тысяч гривен).

"Один из вариантов – но мы будем рассматривать его в вопросах, которые связаны с депутатскими прогулами – мы хотели бы ввести еще одну санкцию – общественные работы", – пояснил он.

Верховная Рада

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский подписал первый закон - об отпусках для усыновителей детей-сирот.

Также Зеленский отменил более 150 указов, выданных его предшественниками, первыми тремя президентами Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко, а также экс-президентом Виктором Януковичем.

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