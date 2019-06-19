Зеленский в Германии и Франции резко изменил поведение: названа причина

Президент Украины Владимир Зеленский во время визитов во Францию и Германию заметно изменил свою риторику, сделав несколько жестких и содержательных заявлений.

Что заставило Зеленского сменить тон, рассказал в эфире ObozTV эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.

"Это была вторая серия презентации внешнеполитической концепции президента Зеленского. Первая, более широкая, была, когда был первый визит в Брюссель. Сейчас визит во Францию ничего в плане декларации украинской позиции вроде бы не принес, но второй визит в Берлин оказался более выразительным, более содержательным, более жестким", – отметил эксперт.

"Зеленский сделал несколько заявлений, что никто не будет выкручивать руки Украине по поводу газового вопроса… Кроме того, обратился к части немецкого бизнеса, которая выступает за то, чтобы уменьшать санкционное давление, налаживать более тесное сотрудничество с Россией. Прямое жесткое заявление было от Зеленского", – напомнил он.

Воля указал, что в заявлениях президента прослеживается эволюция: "Визит в Брюссель был более общий, визит в Париж более-менее мягкий, а сейчас мы видим усиление жестких ноток в заявлениях президента Зеленского".

"Мне кажется, что президент Зеленский вполне понимает, что от его деятельности зависят результаты его партии на выборах, потому он пытается демонстрировать железную позицию, которая бы понравилась многим в Украине. Мы видим невыразительность позиции Зеленского по многим внешнеполитическим вопросам. Сейчас эта позиция стала более очерченной, в том числе и для украинского избирателя", – считает Воля.

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июня президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель.

17 июня президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой прибыли в Париж (Франция) с однодневным официальным визитом. В Елисейском дворце прошла встреча Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона.

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