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12 июня • обновлено в 08:37
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Зеленский уволил посла во Франции, добившегося отмены рекламы Danone с Пореченковым

  • Компания Danone в России сняла в рекламе своей продукции известного российского актера Михаила Пореченкова

  • Он является ярым сторонником террористов "Л/ДНР", а в октябре 2014 года стрелял с их позиций по защитникам Украины

  • Свое возмущение по поводу рекламы выразило посольство Украины во Франции

  • Впоследствии Danone таки решила прекратить рекламную кампанию с Пореченковым

  • Вскоре Зеленский уволил посла Украины во Франции и назначил нового

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности посла Украины во Франции Олега Шамшура, добившегося отмены рекламы компании Danone на российском рынке с участием скандального актера Михаила Пореченкова.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из указа на сайте президента. Другим указом Зеленский назначил на его место Вадима Омельченко.

“Уволить Шамшура Олега Владиславовича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины во Французской Республике и с должности постоянного представителя Украины при ЮНЕСКО по совместительству”, – говорится в документе.

Зеленский уволил Шамшура и назначил Омельченко

Зеленский уволил Шамшура и назначил Омельченко

Новый посол Украины во Франции Вадим Омельченко родился в 1963 году. Он получил юридическое образование в Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого в Харькове.

Зеленский уволил Олега Шамшура

Зеленский уволил Олега Шамшура

president.gov.ua

Он дважды выполнял обязанности советника спикера Верховной Рады Украины, был консультантом парламентского комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

Работал преподавателем в Дипломатической академии при МИД Украины, а также в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Т. Шевченко. С 2006 года возглавлял Института Горшенина.

Зеленский назначил послом Вадима Омельченко

Зеленский назначил послом Вадима Омельченко

president.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL ранее:

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Автор
Карина Бондаренко
Персоны
Михаил Пореченков Владимир Зеленский
Место
Украина
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