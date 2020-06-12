Зеленский уволил посла во Франции, добившегося отмены рекламы Danone с Пореченковым

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности посла Украины во Франции Олега Шамшура, добившегося отмены рекламы компании Danone на российском рынке с участием скандального актера Михаила Пореченкова.
Об этом OBOZREVATEL стало известно из указа на сайте президента. Другим указом Зеленский назначил на его место Вадима Омельченко.
“Уволить Шамшура Олега Владиславовича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины во Французской Республике и с должности постоянного представителя Украины при ЮНЕСКО по совместительству”, – говорится в документе.
Зеленский уволил Шамшура и назначил Омельченко
Новый посол Украины во Франции Вадим Омельченко родился в 1963 году. Он получил юридическое образование в Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого в Харькове.
Зеленский уволил Олега Шамшура
president.gov.ua
Он дважды выполнял обязанности советника спикера Верховной Рады Украины, был консультантом парламентского комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.
Работал преподавателем в Дипломатической академии при МИД Украины, а также в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Т. Шевченко. С 2006 года возглавлял Института Горшенина.
Зеленский назначил послом Вадима Омельченко
president.gov.ua
Как писал OBOZREVATEL ранее:
французская компания Danone в России сняла в рекламе своей продукции известного российского актера Михаила Пореченкова.
30 октября 2014 года Пореченков посетил "ДНР" и выехал на позиции боевиков в районе донецкого аэропорта. Там он сделал несколько выстрелов по позициям украинских защитников ДАП из крупнокалиберного пулемета.
Украинское подразделение компании Danone оправдалось за скандал вокруг рекламы Actimel с Пореченковым. В заявлении отмечается, что Danone является частью международной группы, которая работает в 140 странах мира, и не может влиять на решение российского подразделения.
Впоследствии на ситуацию остро отреагировали в посольстве Украины во Франции. Там отметили, что большой бизнес должен быть ответственным и не может пропагандировать "пособника кремлевских террористов".
Вскоре посол Украины во Франции Олег Шамшур заявил, что компания Danone решила отказаться от рекламы на российском рынке с участием актера Михаила Пореченкова.
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