Зеленский уволил главу АМКУ из-за рекордного штрафа табачному монополисту, – журналист

Президент Украины Владимир Зеленский 1 июля на совещании в Офисе президента якобы заставил главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева написать заявление об отставке.

Об этом написал в Facebook журналист и блогер Юрий Бутусов. По его словам, официальных комментариев пока нет, но информация подтверждена из нескольких источников.

Причина конфликта, по словам блогера, – рекордный штраф, который наложил Антимонопольный комитет на табачного монополиста компанию "Тэдис" и производителей сигарет на 6,5 миллиардов гривен. Это якобы ударило по могущественному лоббисту Борису Кауфману, которого в СМИ называют владельцем "Тэдиса".

“Монопольную схему создали при Януковиче в 2011-м году. Штраф АМКУ заставил бы производителей сигарет после завершения 10-летних контрактов расторгнуть соглашение в 2021-м, а сам "Тэдис" был бы вынужден допустить на рынок розничных продаж другие компании”, – написал Бутусов.

По его словам, 23 июня суд должен был начать рассматривать дело по "Тэдису", но заседание перенесли.

“А уже 1 июля Зеленский убрал главу АМКУ! Совпадение? Не думаю. Теперь ситуация в судах для "Тэдиса" стала выигрышной. Вспомнилось, как вчера сказал президент на Нацсовете реформ: "кто-то должен нести ответственность и давать результат". Это о Кауфмане?” – задался вопросом журналист.

По его мнению, президент Зеленский совершил незаконное вмешательство в деятельность АМКУ, поскольку комитет находится в сфере полномочия Кабмина.

“Можно предположить, что Кауфман сумел договориться со всеми силовиками, со всем окружением президента, и, как стало очевидно сегодня, табачная монополия получила поддержку самого Зеленского. Как тебе такое, честный учитель Голобородько? Президент на стороне продавца сигарет, который выстроил систему с помощью СБУ и МВД, и чувствует себя абсолютно защищенным от каких-либо штрафов”, – написал Бутусов.

Он выразил надежду, что при рассмотрении вопроса отставки Терентьева в Верховной Раде депутаты зададут вопросы, почему она так скоропостижно случилась и что теперь будет со штрафом "Тэдису".

“Очевидно, после увольнения Терентьева Зеленский захочет назначить на пост главы АМКУ Ирину Копайгора – дочь своего преподавателя из Кривого Рога, которую год назад скоропостижно назначили уполномоченной АМКУ”, – предположил блогер.

Он также выразил мнение, что скандал по "Тэдису" будет одной из самых резонансных тем политического лета. А увольнение Терентьева - одним из самых очевидных свидетельств политической коррупции и лоббирования монопольных схем высшим руководством Украины.

“Если Терентьев даст показания в НАБУ, то может получиться интересная история. Сейчас судьба "Тэдиса" в руках Верховной Рады, посмотрим, сколько из депутатов окажутся "в доле". Граждане, бросайте курить, посмотрите к какой страшной коррупции это приводит!” – заключил Бутусов.

Зеленский уволил главу АМКУ (Facebook Юрия Бутусова)

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