Зеленский уволил 15 губернаторов областей: кто они

Во вторник, 11 июня, президент Украины Владимир Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций и начальников управлений СБУ в пяти областях.

Об этом на брифинге 11 июня в Киеве заявил заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка.

"Сегодня поступила первая часть представлений из Кабинета министров на увольнение руководителей областных государственных администраций. Итак, уволены глава Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, где отстранен от исполнения обязанностей и.о. главы, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской обладминистраций", – сообщил он.

При этом в 12 из 15 этих областей глав ОГА уволили, а в Одесской, Полтавской и Херсонской, где ранее были и. о. глав облгосадминистраций, они отстранены. В тех ОГА, где глав уволили, назначат исполняющих обязанности.

Соответствующие указы появились на сайте Администрации президента Украины. Все документы датированы 11 июня.

Согласно указам президента, уволены с занимаемых должностей: Александр Савченко (глава Волынской ОГА), Александр Куць (глава Донецкой ОГА), Геннадий Москаль (глава Закарпатской ОГА), Константин Брыль (глава Запорожской ОГА), Олег Гончарук (глава Ивано-Франковской ОГА), Александр Терещук (глава Киевской ОГА), Сергей Кузьменко (глава Кировоградской ОГА), Олег Синютка (глава Львовской ОГА), Алексей Савченко (глава Николаевской ОГА), Николай Клочко (глава Сумской ОГА), Степан Барна (глава Тернопольской ОГА), Вадим Лозовой (глава Хмельницкой ОГА), Александр Мисник (глава Черниговской ОГА).

В то же время Рябошапка не назвал главу Донецкой обладминистрации, по кандидатуре которого есть согласие Кабмина.

Также назначены и.о. глав ОГА: Черниговская – Наталья Романова, Хмельницкая – Владимир Кальниченко, Тернопольская – Иван Крисак, Сумская – Вадим Акперов, Николаевская – Вячеслав Боня, Львовская – Ростислав Замлинский, Кировоградская – Сергей Коваленко, Киевская – Вячеслав Кучер, Ивано-Франковская – Мария Савка, Запорожская – Элла Слепян, Закарпатская – Иван Дуран, Волынска – Александр Киричук.

Также глава государства уволил начальников Управлений Службы безопасности Украины в пяти областях.

"Принято решение об увольнении пяти руководителей региональных управлений Службы безопасности Украины, которые отметились, грубо говоря, в негативном плане в смысле явления, связанного с контрабандой", – добавил Рябошапка.

Он уточнил, что Зеленский подписал указы об увольнении начальников Управлений СБУ в Одесской области Александра Довженко, во Львовской области Александра Ткачука, в Винницкой области Олега Зозулю, в Закарпатской области Владимира Пахнюка и в Черновицкой области Руслана Сторожука.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Государственного управления делами и назначил ему временную замену.

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