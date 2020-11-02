Конституционный кризис в Украине: Зеленский и Разумков поставили "слуг" перед сложным выбором
Почему президент Зеленский требует радикального решения проблемы с Конституционным Судом
Каковы шансы, что его законопроект, который написали за одну ночь, может быть принят "слугами народа"
Какой вариант решения проблемы предложил спикер Дмитрий Разумков
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от депутатов Верховной Рады, в том числе и от своей фракции "Слуга народа", проголосовать за его законопроект для разрешения конституционного кризиса.
Он связан с недавним решением Конституционного Суда об отмене антикоррупционных обязательств Украины перед международными партнерами. Президент считает, что этим КСУ поставил страну на грань катастрофы, и пообещал "жесткую перезагрузку всей системы".
Все бы неплохо, только есть множество "но". Как украинские политики собираются выходить из конституционного тупика – читайте в материале OBOZREVATEL.Украина может быть втянута в "кровавый хаос"
Итак, украинский политикум, в том числе и нардепы, оказался перед дилеммой – как же решить нынешний конституционный кризис так, чтобы не разозлить общество, европейских партнеров, не потерять драгоценный безвизовый режим (получили благодаря антикоррупционным обязательствам. – Ред.), при этом еще соблюдать закон и не превышать полномочий. У каждой фракции свое виденье, соответственно – свои законопроекты для решения проблемы.
Например, Зеленский призывает парламентариев поддержать его законопроект №4288 "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству". В своем аудиобращении к "слугам" он заявил о необходимости принятия жесткого решения. Мол, их недавнее решение по антикоррупционным обязательствам Украины поставило страну на грань катастрофы. "Либо страна снова будет втянута в кровавый хаос, либо государство как система прозрачных правил и договоренностей снова прекратит свое существование", – отметил он.
А теперь поподробнее. Законопроект Зеленского, которым он требует прекратить полномочия всех 15 судей КС и признать его решение об отмене декларирования "ничтожным", написали на Банковой, по сути, за одну ночь. Он уже вызвал немалые споры в экспертной среде хотя бы потому, что согласно закону КСУ – это коллегиальный орган, члены которого назначаются на 9 лет, а перечень оснований, по которым их полномочия можно прекратить, четко прописан в Конституции.
Ни по одному из них уволить всех судей невозможно. Но позиция Офиса президента, судя по словам представителя президента в КСУ Федора Вениславского, в уникальности сложившейся ситуации. Мол, своим решением Конституционный Суд фактически вызвал антиконституционный переворот. А президентский законопроект направлен на защиту более весомых ценностей: суверенитета и национальной безопасности Украины.
Но, как бы не хотели на Банковой потушить пожар, против Основного Закона не попрешь. Согласно Конституции, увольнять судей Конституционного Суда могут только по ряду причин: состояние здоровья, грубое или систематическое пренебрежение своими обязанностями. Любой другой способ устранения их с должности или прекращение их полномочий является незаконным, они в полном составе смогут восстановиться. А назначение нового состава может привести к ситуации, когда в государстве будут функционировать два конституционных суда.
"Я ответственно заявляю: законопроект №4288 президента Зеленского, который написали за ночь, имеет признаки конституционного переворота в Украине. Инициатива президентская, давайте указом президента решение КСУ отменим, зачем ввязывать в эту неконституционную процедуру парламент. Коллективную ответственность никто нести не должен", – заявил еще 30 октября председатель КСУ Александр Тупицкий.Спикер Разумков предложил свое решение проблемы
На заседании согласительного совета депутатских фракций, которое прошло утром 2 ноября, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков предложил иной законопроект для решения проблемы. По его мнению, можно законодательно вернуть электронное декларирование и криминальную ответственность за незаконное обогащение, а потом за два месяца доработать его. Этот законопроект депутаты якобы считают более реальным по продвижению, чем президентский.
OBOZREVATEL обратился к "слугам" с вопросом, как же решить конституционный кризис и чей законопроект имеет шансы быть принятым хотя бы за основу. В частности, заместитель председателя депутатской фракции партии Евгения Кравчук отметила, что комментировать сможет только после заседания фракции вечером 2 ноября.
В идеале "слуги" хотели бы проголосовать за какой-то из своих законопроектов до конца текущей недели. Пока неясно, будет ли у них большинство голосов, если учесть, что практически у каждой фракции свое виденье выхода из конституционного кризиса и не одного зарегистрированного законопроекта по этому поводу.
"Во фракции есть поддержка президентского законопроекта, посмотрим, хватит ли голосов. Но в комитете по вопросам правовой политики его пока не рассматривали. Думаю, однозначно нужно возвращать то, что Конституционный Суд признал неконституционным. Это электронное декларирование, полномочия НАПК. Судьи должны быть выведены из-под общего порядка по рассмотрению их дел о коррупционных нарушениях. Для этого нужно время, чтобы Кабмин разработал соответствующую позицию. В части статуса судей – вопрос по каждому нужно решать индивидуально", – сказала OBOZREVATEL депутат от "Слуги народа", доктор юридических наук и профессор Ольга Совгиря.С чего все началось
27 октября КСУ признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства. На практике это бы значило, что электронное декларирования для всех госчиновников отменяется, а в декларации можно вносить недостоверные данные, так как ответственность за это просто декриминализовалась, а полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, по сути, утрачивались.
Это решение вызвало настоящий скандал и в обществе, и в политикуме, в том числе европейском. Из-за угроз отменить безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом через два дня Зеленский созвал заседание СНБО, на котором доступ к реестру электронных деклараций был восстановлен. А уже в ночь на 30 октября он предложил Верховной Раде прекратить полномочия всех 15 судей КСУ. В Единый реестр досудебных расследований внесли уголовное производство о "захвате государственной власти судьями КС".
Для решения кризиса 2 ноября было запланировано собрание судей КСУ, но утром того же дня стало известно о его переносе. Вместо этого суд рассматривал вопрос о рынке земли. В тот же день Тупицкий не пришел на допрос в Госбюро расследований. Его вызывали по делу о возможном влиянии преступной организации на работу хозяйственных судов и принятие ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц.