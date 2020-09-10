Зеленский – суперактер, Путина кинули, а Тищенко – авторитет: главное из интервью Богдана

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал, что харизма Владимира Зеленского, как актера, помогает ему в политике. При этом большое влияние на гаранта имеют нардеп Николай Тищенко и первый помощник президента Сергей Шефир.

Об этом Богдан сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону. OBOZREVATEL собрал самые главные тезисы и цитаты о Зеленском, его окружении и бывшей власти в Украине.

О сильной стороне Зеленского

"Он очень харизматичный. Он просто притягивает людей. Я сам наблюдал, как такие, знаешь, зубры мировой политики при разговоре с ним просто оттаивали. Он вызывает, знаешь, такое ощущение, что это… ну твой сын. Что-то такое, к чему ты не можешь быть враждебным. Это очень сильная его сторона … Надо понимать, что он суперпрофессиональный актер. Он может включать свою харизматичность даже с людьми, которые ему неприятны", – рассказал Богдан.

Как Зеленского уговорили идти в президенты

"У меня есть такая фраза, которая, я считаю, очень сильно на него повлияла. Что после сериала "Слуга народа" ты дал людям какую-то надежду. Если ты даже не попробуешь, то они разочаруются. Это будет очередной кидок. Если у тебя не получится, и ты не выиграешь, то никто тебя не упрекнет, но если даже не попробуешь, то да, вот лично я разочаруюсь … Он очень долго думал. Решение идти на президентские выборы было принято им внутренне, думаю, 31 декабря (2018 года). Вопрос, ставить или не ставить новогоднее поздравление, дискутировался 31 декабря", – утверждал экс-глава президентского офиса.

Кто станет следующим президентом Украины

"Я вижу четыре (кандидатуры – Ред.). (Мэр Киева Виталий) Кличко. Если будет феерическая избирательная кампания, если он перестанет говорить о Киеве, а будет говорить о жизни, если он будет говорить красиво и создаст команду, у него есть потенциал. (Бывший премьер-министр Владимир) Гройсман, (спикер Верховной Рады) Дима Разумков, (заместитель главы Администрации президента во времена Виктора Януковича) Андрей Портнов", – сказал Богдан.

Ермак и документ об уступках России

"Я не видел этого документа, но среди дипломатов и спецслужб много раз встречал упоминание о нем. В нем есть то ли 12, то ли 13 пунктов. Но в это верят все иностранные спецслужбы... Это какой-то алгоритм действий. "Мы вам – корабли, вы нам – воду в Крым, мы вам – пленных, вы нам – прямое авиасообщение. Мы вам – $3 млрд по решению суда, а вы нам – что-то", – отметил он.

Срыв операции с "вагнеровцами"

"Больше года эта спецоперация была суперсекретная и суперсерьезная. Ее разрушил один телефонный звонок, и человек, который его совершил, признался, что он сделал этот телефонный звонок. Кто это? Это расскажет прокурор в этом деле. Очень скоро. Я знаю, что был звонок, Знаю, кто звонил и куда звонил. Это обязательно всплывет когда-то. Это очень сложно, что он (Зеленский) знал, что не знал, что они ему сказали или не сказали. Я бы точно сказал. У президента были страхи, что произойдет, если мы посадим самолет, а у нас перемирие. Перемирие для него – самый главный запрос. Выборы же скоро", – поделился Богдан.

О том, как кинули Путина

"Я могу только судить о публичных каких-то моментах, в которых я хорошо понимаю. Вот если публикуется сообщение, что прошел телефонный разговор Путина и Зеленского, но пресс-релизы о разговоре выходят разные... Это называется "дипломатический провал". Значит, переговоры прошли плохо. То, что я вижу, – мне кажется, что мы его как-то жестко кинули: наобещали одно – не сделали ничего", – сказал Богдан.

Шефир – ментор Зеленского

"Шефир (Сергей Шефир – первый помощник президента – Ред.) – хороший, он ментор Володи. Это, наверное, самый доверенный человек. По крайней мере, был. Он очень хороший. Не могу про него плохого ничего сказать. Понимаешь, есть мудрость, а есть понимание алгоритма. Вот он – мудрость. Есть разум, есть мудрость. Он мудрый. Но он не бюрократ, не оттуда он", – говорил Богдан.

Тищенко – моральный авторитет

"Еще в декабре 2019 года очень активно обсуждалась в офисе – и Владимир Александрович, в принципе, с этим соглашался – возможность поменять Давида Арахамию, главу фракции "Слуги народа", которого я привел в нашу команду, на Тищенко. Я не шучу… Почему не закончили эту смену, я не знаю … (Тищенко – Ред.) не просто моральный авторитет, но и визионер. Он пользуется доверием общества, доверием менеджмента Офиса президента и самого президента", – заявил бывший глава ОП.

Зеленский сейчас бронзовый, его зализали

"Владимир Александрович сейчас бронзовый. Они не просто его вживую зализали до бронзового цвета, а сделали из него какого-то Брежнева. Слушай, ну как можно?! Свой парень, наш, из народа, и вот – бах-бах! – мячик закинул, а там в ряд (стоят) чиновники, как пингвины: "Га-га-га-га!" Я вообще не понимаю… Может, это не готовилось, но такое нельзя в эфир пускать … Он завоевал доверие тем, что он честный, порядочный, простой, говорит человеческим языком. Чего вы из него лепите Брежнева? Ну он не похож на Брежнева, он не будет Брежневым. Он никогда не поймет этой системы координат, потому что он вызывает сейчас невосприятие. Мне так кажется", – считает Богдан.

Зеленскому нужно проснуться

"Я его считал своим другом. Сейчас – нет. Но и сейчас я бы за него проголосовал. У него есть время. Я не хочу к этому иметь вообще никакого отношения. Я на пушечный выстрел туда не подойду. Но ему надо чуть-чуть проснуться. Президент – это не спящая красавица. Это очень сложно. Это надо вникать, это надо понимать и в каждом вопросе надо разбираться. Нельзя "хорошо или плохо" менять на "нравится или не нравится", – акцентировал он.

"Слуг народа" могут начать бить

"Если вы (нардепы от "Слуги народа" – ред.) и дальше будете выполнять волю идиотов, то вас скоро начнут бить в ваших городах и терроризировать членов ваших семей", – высказался Богдан, подчеркнув, что не имеет ввиду Зеленского.

Азаров не воровал и противостоял глупостям Януковича

"Я считаю, да (Азаров был одним из лучших премьеров – Ред.). Пока не дело говорить о Майдане, да? Это, наверное, история оценит. Но я вам хочу сказать, что Микола Янович останавливал очень много глупостей. И очень много... И если бы не Микола Янович, наверное, Майдан был бы еще раньше", – отметил Богдан.

"Я точно уверен, что он честный человек, он не давал воровать. Хотя было трудно ему, как всегда: президент (Виктор Янукович – Ред.) давал указания премьер-министру, и спорить с ним было очень трудно. Но он очень опытный бюрократ, он умел сказать "нет" правильно", – вспомнил он.

Януковича погубили сыновья

"Это мое личное мнение – Януковича погубили сыновья. И всю ту власть. У всех у них были сыновья. Эти сыновья все – бизнесмены. А государственная служба, президентская власть и бизнес – они несовместимы. Только потому, что ты – та голова, с которой гниет вся рыба", – предположил Богдан.

Самый профессиональный Кабмин

"Самым профессиональным я считаю правительство Гройсмана... Независимо от того, нравится или не нравится. Наиболее оптимистичное время в стране, наиболее удачливое экономически, наиболее понятное для международных партнеров – это было время Гройсмана. Там наблюдалось 30 с чем-то месяцев стабильного экономического роста, маленькая инфляция, понятные взаимоотношения с международными партнерами, с другими государствами, с обществом", – заключил Богдан.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 февраля 2020 года Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента. На его место назначили Андрея Ермака.

Позже глава государства признался, почему уволил Богдана.

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