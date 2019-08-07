Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Новости политики

Зеленский созвал силовиков на срочное совещание: что происходит

16т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский утром 7 августа созвал срочное совещание с силовиками.

Причиной стала атака террористов 6 августа в районе Павлополя на Донбассе, в результате которого погибли четверо украинских военных. Совещание проходит в Офисе главы государства, передает УНИАН.

На нем, кроме президента, присутствуют, в частности, начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, представители ключевых подразделений ВСУ, секретарь СНБО Александр Данилюк.

Новости
Бизнес, оружие и церковь: чего ожидать от визита Зеленского в Турцию

Владимио Зеленский

Владимио Зеленский

ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 6 августа террористы "Л/ДНР" убили четверых украинских воинов, обстреляв позиции Объединенных сил на Донбассе, несмотря на перемирие.

  • Террористы использовали специально приспособленную мину, которую запустили без задействования миномета.

  • Зеленский отреагировал на трагедию, выразив соболезнования родным погибших и призвав лидеров стран-членов Нормандского формата возобновить переговоры.

  • Между тем, волонтер Серж Марко отметил в Facebook, что такое большое количество погибших за один раз свидетельствует о том, что обстрел со стороны оккупантов был массированным. Вероятно, по позициям защитников было нанесено два удара из СПГ или РПГ с самокрутом с 82 миной.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
СНБО
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
6
11
Смешно
5
Интересно
26
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филипп филипыч
филипп филипыч
компромисс это когда обе стороны уходят после переговоров не удовлетворенными, но понимающими необходимость компромисса. надеюсь зеленский это понимает.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Serov Oleg
Serov Oleg
повоняют и успокоятся....
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel