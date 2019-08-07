Зеленский созвал силовиков на срочное совещание: что происходит

Президент Украины Владимир Зеленский утром 7 августа созвал срочное совещание с силовиками.
Причиной стала атака террористов 6 августа в районе Павлополя на Донбассе, в результате которого погибли четверо украинских военных. Совещание проходит в Офисе главы государства, передает УНИАН.
На нем, кроме президента, присутствуют, в частности, начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, представители ключевых подразделений ВСУ, секретарь СНБО Александр Данилюк.
Владимио Зеленский
ТСН
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 августа террористы "Л/ДНР" убили четверых украинских воинов, обстреляв позиции Объединенных сил на Донбассе, несмотря на перемирие.
Террористы использовали специально приспособленную мину, которую запустили без задействования миномета.
Зеленский отреагировал на трагедию, выразив соболезнования родным погибших и призвав лидеров стран-членов Нормандского формата возобновить переговоры.
Между тем, волонтер Серж Марко отметил в Facebook, что такое большое количество погибших за один раз свидетельствует о том, что обстрел со стороны оккупантов был массированным. Вероятно, по позициям защитников было нанесено два удара из СПГ или РПГ с самокрутом с 82 миной.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.