Зеленский созвал силовиков на срочное совещание: что происходит

Между тем, волонтер Серж Марко отметил в Facebook, что такое большое количество погибших за один раз свидетельствует о том, что обстрел со стороны оккупантов был массированным. Вероятно, по позициям защитников было нанесено два удара из СПГ или РПГ с самокрутом с 82 миной.