Зеленский согласился на прямые переговоры с Путиным о пленных

Президент Украины Владимир Зеленский готов к прямым переговорам со своим российским коллегой Владимиром Путиным относительно обмена пленными и удерживаемыми гражданами.

Об этом он сообщил во время пресс-марафона в Киеве 10 октября. Зеленский отметил, что возможны и другие форматы разговоров.

"Если нормандский формат будет отложен из-за того, что не будет разведения у нас в Золотом, а будут продолжаться обстрелы, то тогда мы будем находить другие форматы, как вернуть наших людей", – сообщил он.

Президент подчеркнул – российская сторона настаивает, что без обсуждения в нормандском формате вопрос с пленными не решиться.

Владимир Зеленский на пресс-марафоне

"Поэтому я спешу с нормандским форматом", – пояснил Зеленский.

По его словам, Украина уже подготовила обменный список своих граждан, а часть из них будет обсуждаться на переговорах в Минске.

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский назвал три главных пункта на переговорах с главой России Владимиром Путиным. Также он подчеркнул, что перспектива проведения встречи в нормандском формате полностью зависит от разведения сил и средств на Донбассе.

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