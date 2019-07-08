"Надо поговорить?! Згоден!" Зеленский пошел на экстренные меры из-за телемоста с Россией. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев соблюдать спокойствие из-за предстоящего телемоста между телеканалом NewsOne с пропагандистским российским "Россия 24".

Об этом он заявил в видеообращении на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

"Надо поговорить?! Згоден! Давайте поговоримо. Сначала, дорогие украинцы, с вами. Вы умные люди и должны на мгновение отключить эмоции и немного включить голову. Анонсированный телемост – это просто дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами. Цель которого – снова разделить нас, нас с вами, всех украинцев, на два лагеря", – сказал Зеленский.

"Одному политики расскажут: конечно, давайте поговорим, надо забывать обиды, конечно, мы же братские народы. Подумаешь, тысячи погибших наших ребят", - добавил он.

Также Зеленский рассказал о еще одной манипуляции.

"Второй лагерь политики призовут возмутиться и, прикрываясь патриотизмом, пойдут зарабатывать баллы на выборы: "Смотрите, как я героически противостою куму Путина, которого, я правда, пять лет не замечал, но то такое... Начнут громить и поджигать телеканал, чем создадут прекрасную картинку для российского телевидения об "озверевших фашистах, которые притесняют свободу слова в Украине", - пояснил он.

"Тогда первому лагерю политики расскажут: "Хватит терпеть эту хунту, выбирай нас, нас на парламентских выборах". А еще весь этот трюк даст России повод апеллировать к международному сообществу: "Вот видите, мы готовы к диалогу, а они снова не хотят. Так может, пора снимать санкции?" - продолжил президент.

Он обратился ко всем украинцам, отметив, что мы не лагерь и нас не нужно делить. По словам президента, украинцами просто манипулируют политики, которые очень хотят попасть в парламент.

"Задумайтесь, и так званые проевропейские, и так званые пророссийские политики, задумайтесь, ведь все они прекрасно и мирно живут по соседству в известном селе под Киевом. И после показательных потасовок в Верховной Раде Украины и перепалок в студиях политических ток-шоу, они спокойно собираются за трехметровым забором чьего-то особняка и поднимают бокалы с дорогим виски, который, кстати, стоит как три ваших месячных зарплаты. Как думаете, за что они пьют – за Россию или за Европу? Думаю, точно не за Украину", - заявил он.

Зеленский также обратился к представителям СМИ. "Отдельно хочу обратиться к украинским журналистам, особенно к журналистам этих телеканалов – кто-то купил каналы, но не вас. Вы не собственность, вы не коллекция Медведчука, не слуги Рабиновича, вы четвертая власть, вы тоже слуги народа", - сказал он.

Владимир Зеленский пресс-служба Офиса президента

Также он в своем видеообращении упомянул президента России Владимира Путина.

"А теперь хочу обратиться к президенту Российской Федерации. Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место – думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске", - добавил он.

Президент уточнил, что Украина не меняет и не отказывается ни от каких дипломатических форматов, а предлагает поговорить.

Отметим, представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук на согласительном совете 8 июля заявил, что Зеленский собрал совещание из-за телемоста.

"В ближайшее время президент Украины примет решение, которое направлено на защиту национальной, в том числе информационной, безопасности Украины. Президент Украины приложит все усилия, чтобы прекратить попытки разжигания агрессии, вражды, и будет прекращено это сразу на корню", - сообщил он.

Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков уже сообщил, что они могут рассмотреть предложение Зеленского провести шестисторонние переговоры в Минске относительно урегулирования конфликта на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

Он апеллирует к телемостам Владимира Познера и Фила Донахью в 80-х годах, которые "положили начало общению между народами (СССР и США)", и уверяет, что прямых переговоров с Россией якобы хочет 70% украинцев.

Объединенные националисты страны от имени лидера партии "Национальный Корпус" Андрея Билецкого потребовали от президента Украины Владимира Зеленского отреагировать на анонсированный телемост и дали ему на это сутки.

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