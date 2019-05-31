Зеленский сменил состав СНБО: кто в него вошел

Президент Укараины Владимир Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сказано в указе №340/2019 от 31 мая 2019 года, сообщает пресс-служба главы государства.

В него вошли:

Также в нем остаются:

Вышли из состава СНБО бывший глава АП Игорь Райнин, бывший секретарь Совета Александр Турчинов, бывший начальник Генштаба Виктор Муженко и министр информационной политики Юрий Стець.

Первое заседание СНБО в новом составе состоится в пятницу, 31 мая.

Юрий Луценко

Степан Полторак

Павел Петренко

Руслан Рябошапка

Арсен Аваков

Яков Смолий

Оксана Маркарова

Владимир Гройсман

Иван Баканов

Андрей Богдан

Александр Данилюк

Вадим Пристайко

Руслан Хомчак

Василий Грицак

Андрей Парубий

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 мая экс-министр финансов Александр Данилюк, который отвечал в команде президента Украины Владимира Зеленского за международную, финансовую и экономическую деятельность, был назначен секретарем СНБО.

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