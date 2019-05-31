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Зеленский сменил состав СНБО: кто в него вошел

4.3тЧитать материал на украинском

Президент Укараины Владимир Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сказано в указе №340/2019 от 31 мая 2019 года, сообщает пресс-служба главы государства.

В него вошли:

Также в нем остаются:

Вышли из состава СНБО бывший глава АП Игорь Райнин, бывший секретарь Совета Александр Турчинов, бывший начальник Генштаба Виктор Муженко и министр информационной политики Юрий Стець.

Первое заседание СНБО в новом составе состоится в пятницу, 31 мая.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 22 мая экс-министр финансов Александр Данилюк, который отвечал в команде президента Украины Владимира Зеленского за международную, финансовую и экономическую деятельность, был назначен секретарем СНБО.

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Персоны
Владимир ЗеленскийИван БакановАндрей ПарубийВладимир ГройсманВасилий Грицакэкс-министр Александр ДанилюкАндрей БогданОксана МаркароваВадим ПристайкоРуслан РябошапкаРуслан ХомчакАрсен АваковЮрий ЛуценкоРоман ПетренкоЯков СмолийСтепан Полторак
Место
Украина
Тег
СНБО
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Ваньок Ваня
Ваньок Ваня
А де ж лисий? А йому "pohuy"...
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