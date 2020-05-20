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20 мая • обновлено в 13:37
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Зеленский сказал, когда "дожмет" Путина по Донбассу

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Президент Владимир Зеленский заявил, что ему нужен еще год на то, чтобы завершить борьбу в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе в рамках Минских договоренностей.

Речь идет в том числе и об очередных переговорах с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом он сказал во время пресс-конференции о годе своего президентства 20 мая (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я даю себе еще несколько месяцев на то, чтобы все-таки дожать и мы наконец смогли найти выход из этой ситуации согласно Минским договоренностям", – добавил он.

Зеленский сказал, когда "дожмет" Путина по Донбассу

По словам главы государства, у украинской стороны есть несколько планов дипломатического выхода из этой ситуации – в частности "В" и "С". В то же время он отметил, мол, может случиться так, что первый план не сработает, тогда как третий он применять точно не хотел бы.

Глава государства также подчеркнул, что общество по-разному оценивает переговоры президентов Зеленского и Путина, но он уверен, что их нужно проводить.

"Есть некоторые вещи, которые ты можешь понять только когда ты один на один. Чтобы сделать стопроцентные выводы и идти по другому плану, плану "В", – резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что за год президентства Владимиру Зеленскому удалось наладить диалог с Российской Федерацией, но пока он превратился в монолог.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Российско-украинский конфликт Переговоры Зеленского и Путина
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
Тег
переговоры по Донбассу
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