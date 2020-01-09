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9 января • обновлено в 07:10
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Зеленский сделал срочное обращение к украинцам из-за катастрофы в Иране. Видео

1.8т
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Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам в связи с авиакатастрофой в Иране, где погибли 11 граждан нашей страны.

Ролик был опубликован утром 9 января на сайте Офиса президента. "Бесспорно, приоритетом для Украины является определение причин авиакатастрофы. Мы обязательно узнаем правду. Для этого поведут детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права", – сказал глава государства. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Он напомнил, что расследование авиакатастрофы осуществит комиссия, созданная Организацией гражданской авиации Исламской Республики Иран.

"В Иран в составе поисково-спасательной группы в 03:30 уже прибыли 45 наших специалистов, в том числе из Государственной авиационной службы, Национального бюро расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и представители МАУ. Через два часа они отправятся к месту катастрофы. Мы ожидаем, что все они будут включены в работы комиссии, в частности в расшифровку записей "черных ящиков", – заявил Зеленский.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
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Ἀραχνοειδών Ἀράχνη
Ἀραχνοειδών Ἀράχνη
Ой-йой, как проникновенно! Где-же носило этого лицемерного величайшего больше суток? Граждане имеют право знать. Тест на "лидера нации" провален с треском под барабанную дробь и улюлюканье.
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
він у себе в офісі вже розібрався?
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