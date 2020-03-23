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23 марта • обновлено в 12:13
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Зеленский разделил между олигархами области для борьбы с коронавирусом – СМИ

1.9т
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На встрече с украинскими олигархами 16 марта президент Владимир Зеленский предложил им курировать отдельные области в борьбе с коронавирусом COVID-19.

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Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на участников встречи.

"Президент попросил не только финансовой помощи, но и чтобы каждый из присутствующих взял на себя кураторство над отдельной областью, где имеет активы и, соответственно, ресурсы и людей", – говорится в публикации.

Владимир Зеленский встретился с олигархами

Владимир Зеленский встретился с олигархами

По словам источников, области разделили так:

  • Ринат Ахметов – Ивано-Франковская, Львовская, Донецкая, Луганская области; плюс города, где он имеет влияние, например, Кривой Рог;

  • Игорь Коломойский – Запорожская область;

  • Игорь Палица – Волынская область вместе с Коломойским и Тернопольская область;

  • Виктор Пинчук – Днепропетровская область;

  • Андрей Веревский – Полтавская и Кировоградская области;

  • Юрий Косюк – Винницкая и Черкасская области;

  • Андрей Ставницер – Одесская область;

  • Александр Ярославский – Харьковская область.

"Президент просил помогать не только деньгами, но и людьми. Говорит, что "у вас в каждой области есть крупные предприятия, там профессиональные менеджеры, пусть они на местах помогают местной власти", – рассказал участник встречи.

Другой источник сообщил, что Коломойский послушал президента и ответил, что с радостью помог бы, но у него заблокированы счета.

Как сообщал OBOZREVATEL 16 марта Зеленский собрал олигархов и крупных бизнесменов в Офисе президента.

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Тема
Коронавирус
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
олигархи вирус
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
він геть без царя в голові ,що вже так спішить поділити Україну поміж олігархами ми це проходили в 2014 і що маємо?
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