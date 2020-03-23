На встрече с украинскими олигархами 16 марта президент Владимир Зеленский предложил им курировать отдельные области в борьбе с коронавирусом COVID-19.
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Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на участников встречи.
"Президент попросил не только финансовой помощи, но и чтобы каждый из присутствующих взял на себя кураторство над отдельной областью, где имеет активы и, соответственно, ресурсы и людей", – говорится в публикации.
Владимир Зеленский встретился с олигархами
По словам источников, области разделили так:
Ринат Ахметов – Ивано-Франковская, Львовская, Донецкая, Луганская области; плюс города, где он имеет влияние, например, Кривой Рог;
Игорь Коломойский – Запорожская область;
Игорь Палица – Волынская область вместе с Коломойским и Тернопольская область;
Виктор Пинчук – Днепропетровская область;
Андрей Веревский – Полтавская и Кировоградская области;
Юрий Косюк – Винницкая и Черкасская области;
Андрей Ставницер – Одесская область;
Александр Ярославский – Харьковская область.
"Президент просил помогать не только деньгами, но и людьми. Говорит, что "у вас в каждой области есть крупные предприятия, там профессиональные менеджеры, пусть они на местах помогают местной власти", – рассказал участник встречи.
Другой источник сообщил, что Коломойский послушал президента и ответил, что с радостью помог бы, но у него заблокированы счета.
Как сообщал OBOZREVATEL 16 марта Зеленский собрал олигархов и крупных бизнесменов в Офисе президента.
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