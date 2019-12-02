Зеленский раскрыл план по возвращению Крыма

Соединенные Штаты Америки могли бы помочь в вопросе возвращения оккупированного Россией Крыма.

Об этом в интервью изданию Wyborcza, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Думаю, что в деле с Крымом могли бы помочь США. Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США", – отметил он.

Зеленский добавил, что на нормандском саммите, который пройдет в Париже 9 декабря, он поднимет тему аннексии полуострова.

"Я спрошу на саммите, можем ли мы разговаривать о Крыме в этом кругу. Если нет, то мне бы хотелось, чтобы мы согласовали еще какой-то формат. Это наша территория, и я бы хотел, чтобы она к нам вернулась", – подчеркнул украинский президент.

Крым

Как сообщал OBOZREVATEL:

15 ноября пресс-служба Офиса президента Украины сообщила, что саммит в "нормандском формате", в рамках которого должны встретиться президенты России и Украины, состоится 9 декабря в Париже.

Зеленский сказал, что на саммите планирует ставить вопрос конкретных сроков деоккупации Донбасса и надеется договориться с Россией.

Пресс-секретарь президента России Песков заявил, что Украина может столкнуться с непредсказуемыми последствиями, если в ходе встречи решит заменить Минские соглашения на другое.

Саммит в "нормандском формате", запланированный на 9 декабря в Париже (Франция), состоится в Елисейском дворце.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что целью встречи лидера страны Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским будет "попытка найти какие-то решения".

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