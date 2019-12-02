Главная Новости
2 декабря • обновлено в 11:08
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Зеленский раскрыл план по возвращению Крыма

1.4т
Читать материал на украинском

Соединенные Штаты Америки могли бы помочь в вопросе возвращения оккупированного Россией Крыма.

Об этом в интервью изданию Wyborcza, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Думаю, что в деле с Крымом могли бы помочь США. Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США", – отметил он.

Новости
Крым травят в оккупации: жители полуострова забили тревогу

Зеленский добавил, что на нормандском саммите, который пройдет в Париже 9 декабря, он поднимет тему аннексии полуострова.

Новости
В Apple оправдались за скандал с "российским" Крымом

"Я спрошу на саммите, можем ли мы разговаривать о Крыме в этом кругу. Если нет, то мне бы хотелось, чтобы мы согласовали еще какой-то формат. Это наша территория, и я бы хотел, чтобы она к нам вернулась", – подчеркнул украинский президент.

Крым

Крым

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Аннексия Крыма
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Крым нормандский формат
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
4
75
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
Путин вздохнет тяжело, посмотрит, сочувственно, на Зеленского, подумает - "прав был Лавров - ДБЛБЛТЬ!" и скажет - "как я неоднократно заявлял, вопрос с принадлежностью Крыма закрыт раз и на всегда!"
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мир Миру
Мир Миру
Цікаво.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Хо Хол
Хо Хол
"Это наша территория, поэтому я спрошу можем ли мы это обсудить... если нет, то может можно еще где-нибудь обсудить... :'(". Обоз, это МОЩНОЕ заявление? Кремль в истерике?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги