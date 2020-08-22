Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщила в Telegram пресс-служба Офиса президента. Отмечается, что главы государств обсудили актуальные вопросы развития практического сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

"Надеюсь, что наши правительства смогут до конца этого года заключить двустороннее соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Важно участие Турции в командно-штабных учениях "Объединенные усилия-2020", запланированных в Украине на последнюю декаду сентября", – подчеркнул Зеленский.

В свою очердь Эрдоган поздравил Зеленского с установлением полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе.

"Благодарен, что вы об этом упомянули. Действительно, сегодня уже 27 дней, с тех пор как продолжается режим тишины. За это время у нас не было боевых потерь, ни один военный не был ранен в результате боевых действий", – сказал президент.

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