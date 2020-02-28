Зеленский провел совещания по отставке Гончарука: его судьба решилась

Президент Украины Владимир Зеленский провел в ОП совещание по поводу отставки премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на свои источники. По их данным, такая стратегическая встреча состоялась в четверг, 27 февраля.

Отмечается, что помимо главы государства в ней приняли участие Дмитрий Разумков, Арсен Аваков, Андрей Ермак, Сергей Шефир и Кирилл Тимошенко.

Зеленский и Гончарук

"На повестке, помимо прочего, была судьба правительства и премьера. По итогу решили пока вопрос отставки Гончарука отложить, поставив на паузу", – заявил источник.

При этом не уточняется, будут ли иметь место другие перестановки в правительстве, соответствующую информацию якобы объявят в ближайшем будущем.

Также утверждается, что встреча в Офисе президента продолжалась несколько часов. Затем Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак поехали в Кабинет министров. Там они уже провели переговоры непосредственно с Гончаруком.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что сейчас рассматривается вариант с отставкой всего Кабинета министров. При этом слухи о своем возможном увольнении он опроверг.

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