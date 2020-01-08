Главная Новости
8 января • обновлено в 08:37
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Зеленский прокомментировал крушение украинского самолета в Иране

5.5т
Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал крушение украинского самолета МАУ в Иране.

Глава государства назвал авиакатастрофу "страшной вестью", сообщает Телеграм-канал президента.

"Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня (8 января) утром после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта", – говорится в сообщении.

Новости
Все погибли! Выяснилась судьба пассажиров рухнувшего в Иране украинского самолета

Отмечается, что предварительно известно, что все пассажиры и члены экипажа погибли. Украинское посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списков погибших.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Украинские авиалинии", на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

  • Предварительно установлено, что тела погибших в катастрофе украинского лайнера Boeing 737, который рухнул возле аеропорта Тегерана, будет сложно опознать из-за высокой степени повреждений.

  • В сети опубликовали видео падения украинского самолета Boeing 737.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
разбился самолет Авиакатастрофа МАУ
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
25
5
Смешно
0
Интересно
20
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ильич Владимир
Ильич Владимир
Нужно отметить, что падение Boeing737 произошло через несколько часов после того, как иранский Корпус стражей исламской революции атаковал военные базы США на иракской территории. Обращает на себя внимание тот факт, что большинство авиаперевозчиков приостановило полёты своих самолётов в воздушном пространстве Ирана и Ирака сразу же после сообщений о ракетном ударе по базам США. Но руководство украинской авиакомпании на такой шаг не пошло.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Ну наконец то...проснулся...разбудили...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Casha Casha
Casha Casha
Он ещё с тещей в Омане?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Casha Casha, Тссс...он там важные переговоры проводил.....Тёща помогала
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги