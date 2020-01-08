Зеленский прокомментировал крушение украинского самолета в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал крушение украинского самолета МАУ в Иране.

Глава государства назвал авиакатастрофу "страшной вестью", сообщает Телеграм-канал президента.

"Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня (8 января) утром после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта", – говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительно известно, что все пассажиры и члены экипажа погибли. Украинское посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списков погибших.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Украинские авиалинии", на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

Предварительно установлено, что тела погибших в катастрофе украинского лайнера Boeing 737, который рухнул возле аеропорта Тегерана, будет сложно опознать из-за высокой степени повреждений.

В сети опубликовали видео падения украинского самолета Boeing 737.

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