Зеленский прокомментировал беспорядки в Беларуси

Зеленский призвал украинцев не ездить в Беларусь. AFP
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев отказаться от посещения Беларуси в связи с нестабильной ситуацией в этой стране.
Как сообщил он журналистам во время визита в Борисполь, по последней информации, в Беларуси задержаны трое украинцев.
"Мы видим, что там сложная, нестабильная, серьезная ситуация. И через те случаи, что наши люди были задержаны там, я бы советовал украинцам воздержаться от поездок в Беларусь", – сказал Зеленский.
Он заверил, что МИД делает все возможное, чтобы вернуть задержанных граждан Украины.
"Сейчас ведутся переговоры, мы просим настойчиво, чтобы нам вернули наших граждан", – отметил президент.
Как сообщал OBOZREVATEL:
руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинская сторона обратилась к Беларуси с требованием как можно быстрее освободить незаконно задержанных в Минске украинских правозащитников и журналистов Константина Реуцкого и Евгения Васильева.
Реуцкого и Васильева задержали 12 августа из-за того, что они стали свидетелями того, как в Минске задерживают человека, который просто переходил дорогу.
В Беларуси против них открыли уголовное производство по статье о массовых беспорядках, которая предусматривает от 3 до 8 лет заключения.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на задержание украинцев. Он предупредил, что наше государство будет действовать жестко, защищая права своих людей.
По словам Кулебы, украинский консул посетил два крупнейших центра содержания лиц в Минске, но никакой информации о возможном пребывании там украинцев получить не удалось.