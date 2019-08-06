Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Новости политики

Зеленский призвал Путина к срочным переговорам

13.3т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на убийство террористами четырех воинов ВСУ около Павлополя на Донбассе и призвал главу России Владимира Путина к срочным переговорам.

Соответствующий пост разместил он на своей странице в Facebook.

"Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом. Украина искренне стремится к миру. И наше стремление неизменное. Сегодня весь мир увидел, кто именно мира не хочет", – написал Зеленский.

Новости
Угроза для Путина: в США оценили главные козыри Зеленского

Зеленский и Путин

Зеленский и Путин

Президент призвал лидеров стран-участниц Нормандского переговорного формата – Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина – как можно быстрее собраться для возобновления переговоров.

"Мои искренние соболезнования семьям погибших героев. Мы не прекратим работать над окончанием боевых действий и не оставим без ответа ни атаку на наших военных. Украина обязательно будет единственной и мирной", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 августа в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил ранения.

В воскресенье, 21 июля, в 00:01 часов на Донбассе началось "хлебное" перемирие.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин Ангела Меркель Эммануэль Макрон
Место
Украина
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
15
17
Смешно
4
Интересно
18
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Белый господин
Белый господин
А что скажут инспектора ОБСЕ? Был ли мальчик?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
И опять известная сказка свинарей о "всёмире"
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Хорошо что не приказал)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Блоги / мнения

ads pixel