Зеленский призвал Путина к срочным переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на убийство террористами четырех воинов ВСУ около Павлополя на Донбассе и призвал главу России Владимира Путина к срочным переговорам.

Соответствующий пост разместил он на своей странице в Facebook.

"Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом. Украина искренне стремится к миру. И наше стремление неизменное. Сегодня весь мир увидел, кто именно мира не хочет", – написал Зеленский.

Зеленский и Путин

Президент призвал лидеров стран-участниц Нормандского переговорного формата – Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина – как можно быстрее собраться для возобновления переговоров.

"Мои искренние соболезнования семьям погибших героев. Мы не прекратим работать над окончанием боевых действий и не оставим без ответа ни атаку на наших военных. Украина обязательно будет единственной и мирной", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 августа в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил ранения.

В воскресенье, 21 июля, в 00:01 часов на Донбассе началось "хлебное" перемирие.

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