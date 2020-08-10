Зеленский призвал белорусов отказаться от уличного насилия

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление относительно протестов в Беларуси, призвав отказаться от уличного насилия.

Как заявил он в Facebook, белорусы переживают сейчас непростые времена, они пытаются определить вектор своего дальнейшего развития, и это очень непросто.

"Уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов. А, как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия... Сомнения же в таких масштабах – это прямая дорога к насилию, к конфликту, к общественному протесту, который нарастает. Что мы сейчас, к сожалению, и наблюдаем", – отметил Зеленский.

Скрин Facebook

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