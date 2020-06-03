Зеленский приехал с визитом на Хмельнитчину: что будет проверять

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Хмельницкую область с рабочей поездкой.

Глава государства пробудет в регионе в течение двух дней – 3-4 июня, сообщает пресс-служба ОПУ.

В среду, 3 июня, Зеленский ознакомится с ходом реализации проекта "Большая стройка" на Хмельнитчине. Также президент встретится с представителями бизнеса Хмельницкой области и посетит лабораторию микробиологических исследований.

Владимир Зеленский

В четверг, 4 июня, гарант ознакомится с ходом капитального ремонта автомобильной дороги М12.

Кроме того, у Зеленского запланирована встреча с участием Президента по вопросам развития туризма.

Зеленский в Хмельницкой области ОПУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский провел встречу с руководителями высших учебных заведений Украины.

Но также Зеленский проигнорировал годовщину Томоса об автокефалии ПЦУ.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!