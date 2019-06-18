Зеленский прибыл в Германию: о чем будет говорить с Меркель

Прекращение войны на Донбассе и налаживание экономических связей станет основной темой переговоров президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

"Ночью (18 июня) президент Зеленский прибыл с однодневным визитом в Берлин, где встретится с канцлером Ангелой Меркель, немецкими политиками и представителями бизнеса", – говорится в сообщении.

Отмечается, что среди европейских стран Германия занимает первое место по объему торговли с Украиной и четвертое – по объему инвестиций в нашу экономику.

"Зеленский будет говорить с Ангелой Меркель не только о прекращении войны, но и о новых экономических перспективах", – подчеркнули в АП.

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой 17 июня прибыли в Париж (Франция) с однодневным официальным визитом.

Позже в Елисейском дворце прошла встреча президента Франции Эммануэля Макрона и Зеленского, а также совместная пресс-конференция президентов.

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