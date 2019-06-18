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Зеленский прибыл в Германию: о чем будет говорить с Меркель

1.8тЧитать материал на украинском

Прекращение войны на Донбассе и налаживание экономических связей станет основной темой переговоров президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

"Ночью (18 июня) президент Зеленский прибыл с однодневным визитом в Берлин, где встретится с канцлером Ангелой Меркель, немецкими политиками и представителями бизнеса", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что среди европейских стран Германия занимает первое место по объему торговли с Украиной и четвертое – по объему инвестиций в нашу экономику.

"Зеленский будет говорить с Ангелой Меркель не только о прекращении войны, но и о новых экономических перспективах", – подчеркнули в АП.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой 17 июня прибыли в Париж (Франция) с однодневным официальным визитом.

Позже в Елисейском дворце прошла встреча президента Франции Эммануэля Макрона и Зеленского, а также совместная пресс-конференция президентов.

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Персоны
Ангела МеркельВладимир Зеленский
Место
ГерманияБерлин
Тег
Администрация Президента
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Дурачок офигивает от важности своей персоны))
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леня зе
леня зе
и четвертое - по объему инвестиций в нашу экономику.ой а первое кто.от беда то какая .Россия занимает первое место.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
леня зе, мрак...стыд..
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0
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леня зе
леня зе
опять под хвоста получит ,как от лягушатника получил
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