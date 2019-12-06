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6 декабря • обновлено в 12:18
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Зеленский предложит Путину "муниципальную стражу" Донбасса: что это значит

5.7т
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Президент Украины Владимир Зеленский намерен создать "муниципальную стражу", которая будет работать в ОРДЛО.

В эту "стражу" будет входить Нацгвардия Украины, представители ОБСЕ и представители оккупантов на Донбассе. Об этом гарант рассказал на встрече с активистами, пострадавшими во время первого избиения "Беркутом" на Майдане, передает "Еспресо".

Один из участников встречи Евгений Сердюк сообщил, что с таким планом Зеленский едет на "нормандский саммит" в Париж. По словам президента, это только один из планов по Донбассу. Гарант подчеркнул, что представителей "с той стороны" должны выбирать из числа тех, кто "не стрелял, не убивал", то есть не участвовал в боевых действиях.

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Также Зеленский акцентировал, что на встрече в Париже не будет идти на уступки президенту РФ Владимиру Путину, и лучше вернется с саммита ни с чем, чем предаст интересы Украины.

"Зеленский дал понять, что не верит в успех переговоров и решение войны дипломатическим путем и еще раз напомнил, что Минск подписали "папередники". Вот что меня реально зацепило, так это то, что они, похоже, в случае сдвигов в переговорах, готовы согласиться на совместное патрулирование ОРДЛО отрядами из представителей полиции или Нацгвардии с нашей стороны, ОБСЕ посредине и условной "народной милиции" с той стороны. Да, Зеленский отметил, что в этой условной "народной милиции" должны быть люди, которые не брали в руки оружия", – написал в Facebook еще один участник встречи Иван Синепалов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным в рамках "нормандского формата" 9 декабря.

Также сообщалось, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

При этом помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина может отгородиться стеной от неподконтрольной части оккупированного Донбасса, если будут провалены переговоры в "нормандском формате".

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
нормандский формат Донбасс
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Комментарии
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Если Зеля хочет мира и процветания для Украины - ему надо закупить сотню чартерных рейсов в Канаду и отправить туда всех упоротых, от Вятровича и Порошенко до Яроша и Русланчика Кожедуба.
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tosirova tossika
tosirova tossika
Зеленский предложит Путину муниципальную стражу...Путин предложит Зеленскому пойти на тот орган, которым гарант играет на пианине ! слава украини !
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Шевченко Юрий
Шевченко Юрий
Муниципальная полиция, ночной дозор, дневной дозор и т.п. должны быть узаконены через ВР. Просто интересно, как вы представляете себе процесс узаконивания? Ну, чтобы не разнесли нахрен зал ВР, чтобы не горели шины, не летали камни, петарты, а то и гранаты? Зеленского, Совохо, жителей ОРДИЛО объединяет как то, что они все "хотят мира", "чтобы не стреляли", так и то, что они все зелёного понятия не имеют как реально сделать этот мир ручками, чтобы он случился не в ролике, а в сермяжной жизни.
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