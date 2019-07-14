Зеленский поставил ультиматум по Крыму: как изменились его обещания за пять лет

Президент Украины Владимир Зеленский поручил полностью обустроить КПВВ на админгранице с аннексированным Крымом до 20 декабря 2019 года, пообещав уволить нового главу Херсонской ОГА в случае провала.

В этой связи OBOZREVATEL решил вспомнить, как менялись его обещания о полуострове за последние пять лет.

Обещания Зеленского о Крыме

Во времена обычного комика

В 2014 году он обратился в эфире телеканала "1+1" к президенту России Владимиру Путину. Тогда Зеленский заявил, что может стать на колени перед лидером РФ, что вызвало бурю обсуждений среди украинцев.

"Уважаемый Владимир Владимирович! Не допустите со своей стороны даже намека на военный конфликт. Потому что Россия и Украина – действительно братские народы. И если вы хотите, я лично. Я честно говорю, надо вам – я могу вас умолять на коленях, но не ставьте на колени наш народ", – сказал тогда шоумен.

Во времена президентской кампании

Спустя пять лет, 24 марта 2019 года уже в качестве кандидата в президенты Украины Зеленский прокомментировал готовность просить Путина "на коленях", заверив, что вернуть полуостров получится только если глава РФ уйдет с поста.

"Если мы победим, это будет первый шаг по возвращению Крыма. Потому что я считаю, что возвращение полуострова может быть только после того как сменится власть в России. Своим примером, если мы поменяем власть, мы покажем, что так может быть. Что такие новые приходят. А значит, можно и у нас так", – сказал Зеленский.

После инаугурации

Зеленский детализировал свой план по Крыму. Он заявил, что будет возвращать аннексированный полуостров и оккупированный Донбасс с помощью ужесточения санкций против России.

"Моя позиция четкая и простая. Санкции являются единственным рычагом для освобождения оккупированной территории, восстановления нашей территориальной целостности и суверенитета, и возвращения наших людей", – пояснил он.

Президент также пообещал, что "ни суверенитет, ни территория, ни судьба украинского народа не станут переговорной монетой в каком-либо мирном соглашении".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский обещал, что первыми словами, которые он скажет Путину при встрече станут: "Крым и Донбасс – это Украина!"

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