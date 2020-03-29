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29 марта • обновлено в 17:12
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Зеленский поручил Кабмину обеспечить масками каждую аптеку Украины

5.8т
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству обеспечить все аптеки в стране медицинскими масками.

Как передает пресс-служба главы государства, об этом он говорил на совещании с представителями Кабмина и главных ведомств Украины, которые ответственные за борьбу с COVID-19. При этом совещание проходило с помощью средств связи.

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"В каждой аптеке должны быть маски. И не по завышенным в десятки раз ценам, а по нормальным, доступным. И важно, чтобы были защищены наши медики, ведь они сегодня фактически на передовой. Должны быть защищены нацгвардейцы и обязательно – наши военные", – подчеркнул Зеленский.

Обсудили также готовность учреждений здравоохранения к принятию больных с коронавирусом и обустройство новых объектов для обсервации тех, у кого может быть подозрение на болезнь.

Президент напомнил, что из Китая в Украину прибыл уже второй самолет со средствами защиты, дезинфекции и необходимым оборудованием. Зеленский рассказал, что "на следующей неделе мы ожидаем прибытие еще нескольких самолетов".

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на 10:00 воскресенья, 29 марта, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине уже достигло 418.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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васильевич василий
васильевич василий
У нас в России тоже бардака хватает и маски в аптеках тоже дорогие 20 р но хотя бы команд в виде лозунгов нет
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Животенко Николай
Животенко Николай
Для свидомых - в форме пятачков.
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Животенко Николай, для стада выдадут в форме 0 ---нолика ибо стадо рабов обнуленный умножил на 0 как и их жизнь задрыпанную
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Животенко Николай, а правительство не знало только президент знает о масках ,,.,,,, это дно
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