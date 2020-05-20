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20 мая • обновлено в 12:10
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Зеленский пообещал, что заказчики убийства Гандзюк "сядут"

1.6т
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заказчики убийства херсонской активисты Екатерины Гандзюк обязательно будут наказаны и "сядут за решетку".

Такое обещание прозвучало от главы государства во время его пресс-конференции о годе президентства, которая состоялась 20 мая (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Есть, к сожалению, несколько трагических дел в нашей стране... Относительно того, кто убил Екатерину Гандзюк, то на моей каденции люди, которые это сделали, были посажены. У нас есть ответы и на то, кто заказал", – сказал Зеленский.

"Заказчики сядут!" Зеленский дал обещание по делу об убийстве Гандзюк

Президент отметил, что сейчас это дело полностью передано в суд. При этом подчеркнул, что власти не могут давить на судебные органы, но будут следить за тем, чтобы расследование дела проводилось по закону.

Он также выразил убеждение, что суд даст справедливый приговор в деле об убийстве Гандзюк.

"И не заказчик, подчеркиваю, а заказчики, обязательно сядут за решетку", – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL :

  • Вечером 27 апреля после того, как Офис генпрокурора объявил о завершении досудебного расследования дела об убийстве Екатерины Гандзюк, активисты пришли с протестом под офис президента и дом Венедиктов. Протестующие обвинили генпрокурорку в развале дела.

  • Генеральная прокурорка Ирина Венедиктова отреагировала на протесты под ее домом из-за дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, заявив, что протестующих нельзя назвать правозащитниками.

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Автор
Марина Лисничук
Персоны
Владимир Зеленский Екатерина Гандзюк
Место
Украина
Тег
умерла Катя Гандзюк
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